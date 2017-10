Captur, primul crossover urban by Renault, a ajuns la Constanţa!

Captur, primul crossover urban by Renault, a ajuns la Constanța!

Ieri a avut loc, la concesiunea Renault din Constanța, lansarea oficială pe plan local al noului Renault Captur, primul crossover urban by Renault, așadar constănțenii sunt așteptați să-l vadă și să-l încerce. Până duminică pot face un test drive, pentru a vedea exact ce poate și cum se comportă în trafic acest nou model. „Personal nici nu am crezut ca în luna mai să avem lansare la Captur, dar iată că visurile noastre s-au împlinit, Renault a fost mult mai rapid decât ne așteptam și lansăm acum Captur la Constanța. După opinia mea, acest autoturism va revoluționa vânzările noastre în sud - estul României”, a precizat Constantin Olteanu, directorul general al Reprezentanței Dacia Renault Nissan Constanța. Cum arată Captur? Roți de dimensiuni generoase, gardă la sol înălțată, ecartament lărgit, parbriz înclinat și alungit. „Renault Captur înseamnă o calitate excepțională în execuție, noi materiale, o tehnologie foarte nouă, motoare noi, un design cu totul special”, a precizat Viorel Asaftei, director de vânzări speciale în cadrul Renault.Multe variante de personalizareFoarte important, Renault Captur se poate personaliza ușor. Avem combinații de nuanțe bi-ton pentru caroserie, se poate jongla cu culoarea jantelor și a nuanțelor pentru interior. Mai exact, cei care își cumpără un Renault Captur pot alege caroserie în două culori pentru a diferenția pavilionul, stâlpii parbrizului și conturul oglinzilor retrovizoare de restul caroseriei, pot opta între inserții de culoare neagră, oranj, ivoire sau crom pe conturul calandrului, cadranele proiectoarelor de ceață, pe barele de protecție inferioară a portierelor, pe ornamentele hayonului, dar pot alege și culoarea jantelor: oranj, ivoire sau negru. La interior, se poate alege între habitaclul în ambianță deschisă sau închisă, între inserțiile de culoare oranj, ivoire, crom, gri, albastru sau verde care se regăsesc pe contururile aeratoarelor, pe consola centrală, pe boxe și pe torpedoul de tip sertar „Easy Life”, iar lista poate continua.Consum micDouă motorizări pe benzină sunt disponibile pe Renault Captur: motorul Energy TCe 90 (3 cilindri și o capacitate de numai 898 cm3) și TCe 120 EDC (4 cilindri și o capacitate de 1198 cm3). Acesta din urmă este cuplat la cutia de viteze EDC (Efficient Dual Clutch). Motorul Diesel Energy dCi 90 înregistrează un consum de numai 3,6 l la 100 km și emisii reduse (95 g de C02/km), ce reprezintă un record pentru categoria sa. Pe viitor, acesta va fi disponibil și asociat unei cutii de viteze EDC.Compact - cu puțin mai lung decât noul Clio - Renault Captur este cât se poate de spațios. Pasagerii din spate beneficiază de tot confortul datorită banchetei din spate culisante. Prin extensie, volumul portbagajului poate atinge 455 dm3, ce permite transportul unor bagajele voluminoase. La bord, două inovații inteligente: torpodeul încăpător (11 litri) cu acces ușor atât pentru șofer cât și pentru pasager și tapițeria detașabilă care poate fi spălată sau înlocuită.Prețuri începând de la 12.600 de euroPrețurile pentru un Captur pornesc de la 12.600 de euro, însă pot ajunge și la 17.200 de euro, în funcție de versiune și de motorizare. Astfel, pentru cei care vor motorizări pe benzină, cea mai ieftină este versiunea Authentique (Energy TCe 90), ce are un preț cu TVA de 12.600 de euro. Urmează Expression, cu un preț de 13.800 de euro (Energy TCe 90) sau de 16.100 de euro (TCe 120 EDC) și versiunea Dynamique, cu prețuri între 14.900 de euro (Energy TCe 90) și 17.200 de euro (TCe 120 EDC).La diesel, prețurile sunt următoarele: Authentique, 14.000 de euro, Expression, 15.200 de euro, iar Dynamique, 16.300 de euro.