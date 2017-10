Capacitatea de operare a portului Jebel Ali creşte la 14 millioane TEU

Capacitatea de operare a portului Jebel Ali crește la 14 millioane TEU

DP World este unul dintre primii trei mari operatori de containere ai lumii. Grupul de firme cu head-office-ul în Dubai este bine cunoscut românilor. În portul Constanța, acesta administrează, cu succes, cel mai mare terminal de containere de la Marea Neagră. Recent, DP World a anunțat că speră să majoreze volumul containerelor operate în portul Jebel Ali, din Emiratele Arabe Unite, la 14 million TEU pe an, dublând astfel traficul. În 2006, în cele patru porturi ale sale, din Emirate - Jebel Ali, Port Rashid, Mina Zayed și Fujairah, care aveau o capacitate de 13 milioane TEU -, DP World a înregistrat un trafic total de 8,92 milioane TEU, mai mare cu 17% față de anul anterior. La Jebel Ali tocmai s-a încheiat prima fază a proiectului de extindere, în valoare de 1,5 miliarde dolari, investiție ce a mărit capacitatea de operare de la 9 la 11,5 milioane TEU, prin adăugarea a trei noi dane. Capacitatea va ajunge la 14 milioane TEU pe an, la sfârșitul lui 2008, când se va încheia cea de a doua fază a programului. DP World se așteaptă la o utilizare totală a noilor capacită de operare de la Jebel Ali, care este cea mai mare platformă de distribuție a containerelor din regiunea Golfului Persic. Investițiile de la Jebel Ali vor avea un impact major asupra portului Constanța. O dată cu creșterea traficului de containere în Emiratele Arabe Unite va spori și cantitatea mărfurilor dirijate spre portul de la Marea Neagră, unde DP World a lansat, de asemenea, un program de dezvoltare a capacităților de operare încă din 2006.