Când vor avea românii salarii ca-n Occident?

Salariul se raporteaza productivitate

Romania si nici macar cei care scriu articole nu au iesit inca din gandirea comunista. Productivitatea muncii in Romania nu a crescut mai deloc raportat la anii 90. Aparatul de stat are in continuare foarte multi angajati 1,6 mil din cei 4,5 milioane existenti. Ca sa va dau un ex am un prieten care lucreaza in Suedia ca energetician si are un salariu de 3500 EUR. I-mi spunea ca firma lor care este proprietar de imobile comerciale au o cifra de afaceri de 85 mil EUR si un profit anual de 20 milioane EUR. Firma are 39 de angajati. Faceti calculul si vedeti care este raportul dintre nr de angajati si cifra de afaceri eventual profit. Si o astfel de situatie nu este unica. Nr de angajati la stat este de 200 000 la 9 mil de locuitori in conditiile in care serviciile publice si sanitare nici nu se compara cu Romania. Vreau sa va spun ca aici orice handicapat are un anagajat care are grija de el. Batranii au 1 angajat la doi batrani. Insa personalul birocratic nu este stufos totul rezolvandu-se din prin telefon.