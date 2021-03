Când trebuie conectate casele de marcat la serverele ANAF. „Vor curge amenzile”

„Nu a venit nimeni să ne zică nimic. Până acum, o dată pe lună, vine un operator de la o firmă de echipamente fiscale şi pentru un cost de 50 de lei pe lună, ne scoate Zet-ul (documentul zilnic emis de casa de marcat pe baza căruia se înregistrează veniturile) şi-l raportează la Agenţia Fiscală. Acum nu ştiu ce va fi”, ne-a declarat Ioana T., administrator firmă de optică medicală.





„La mine a venit angajatul firmei cu care am contract pentru scoaterea Zet-ului şi pentru mentenanţa casei de marcat. Mi-a luat casa de marcat i-a pus o cartelă sim pentru care am plătit 150 de lei şi aştept să mă contacteze ANAF-ul. Am înţeles că va fi şi un abonament pe lună dar mai multe nu ştiu. Este o măsură bună poate mai scăpăm de hârţogăraie, pe care trebuie să o completez zilnic şi poate mai albim economia”, a declarat George F., patronul unui salon de înfrumuseţare.



Amenzi mari de la 1 aprilie



În contextul în care statul nu reuşeşte să colecteze venituri fiscale decât în proporţie de 26% din PIB, iar anul trecut a colectat 40,7 miliarde de lei din TVA, reprezentând 6,2%, cel mai mic nivel din Uniunea Europeană, guvernul caută soluţii să implementeze digitalizarea autorităţii fiscale. Chiar dacă 1 aprilie are o conotaţie glumeaţă, este data la care pot fi date amenzi celor care nu au casele de marcat cu jurnal electronic legat la circuitele fiscului. Şi dacă ne uităm la cuantumul amenzilor, gluma nu este deloc bună: între 8.000 şi 10.000 lei pentru cei care nu respectă legea. Din vara lui 2018, comercianţii au fost obligaţi să folosească aparate de marcat cu jurnal electronic, iar distribuitorii autorizaţi au livrat circa 610.000 de case de marcat, dintr-un necesar estimat la cel puţin 800.000. În acest moment, 530.000 de operatori economici au în funcţiune o casă de marcat cu jurnal electronic, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului de Finanţe. Din cei aproximativ 500.000 de operatori economici, 20.000 folosesc mai multe case de marcat.





Peste 610.000 de case de marcat cu jurnal electronic sunt înregistrate la ANAF. „Dintre acestea 50.000 de case de marcat ale marilor contribuabili au fost deja conectate la server-ul ANAF până la 31 septembrie 2020, urmând ca agenţii economici mici şi mijlocii să finalizeze procesul până la afârşitul lui ianuarie 2021”, reiese din Ordinul nr.2668/2020, privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale. Numai că ianuarie s-a dus, iar contribuabilii mici şi mijlocii au fost interconectaţi la creierul fiscului în proporţie de 60%.