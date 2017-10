"Când spui Cardinal Motors în Constanţa, gândul te duce la Volkswagen / Audi!"

Directorul general Dumitru Caragheorghe:

"Când spui Cardinal Motors în Constanța, gândul te duce la Volkswagen / Audi!"

Despre piața auto în 2016 și perspectivele pentru 2017, stăm de vorbă cu directorul general al Cardinal Motors, Dumitru Caragheorghe.- Care a fost evoluția pieței auto în anul 2016 în România și în Constanța? - Putem spune că piața vânzărilor de autoturisme noi urmează trendul creșterii economice. Dacă anul 2014 a fost un prim an de revigorare a vânzărilor după șase ani de declin continuu, iar în 2015 s-a înregistrat o creștere substanțială, iată că 2016 este un nou an de creștere, de această dată chiar ușor peste așteptări. Așa cum am menționat, vânzările sunt influențate în mod direct și de dezvoltarea economică-industrială a regiunilor și, în ultima perioadă, se remarcă o serie de poli puternici de dezvoltare în România, și anume Ilfov - Prahova, Cluj, Timișoara - Arad - Oradea, Brașov - Sibiu și, de dată destul de recentă zona Iași. Creșterile înregistrate în aceste zone sunt deosebite și, din păcate, zona Constanței a pierdut mult teren în competiția cu alte orașe ale țării, creșterile procentuale ale vânzărilor în zona noastră fiind sub media națională.- Mizați în continuare pe creșteri ale vânzărilor în perioada imediat următoare? - Desigur, dacă vorbim despre Con-stanța, suntem convinși că va exista o creștere indusă de creșterea economică a României, privind însă din perspectiva factorilor de influență locală, sperăm ca, din 2017, Constanța să revină unde îi este locul și implicit creșterile vânzărilor să rivalizeze, dacă nu cumva chiar să le depășească pe cele ale zonelor deja cu proiecte de dezvoltare concrete.- Referitor la mărcile pe care Cardinal Motors le reprezintă în piața locală, ce ne puteți spune despre influența scandalului emisiilor de noxe? - Cardinal Motors, dealer cu o vechime de 22 de ani în piața locală, este unicul distribuitor și dealer autorizat al mărcii Audi și delaer Volkswagen și Volkswagen Autovehicule Comerciale în zona Dobrogea, partener fidel și de încredere al acestor mărci în care compania a investit masiv financiar și sufletește, indiferent de contextul de piață în care și-a desfășurat activitatea. În ultimii doi ani, Cardinal Motors a înregistrat creșteri consistente ale tuturor indicatorilor, fiind în continuare unul din jucătorii cei mai importanți din piața locală. Suntem pe deplin conștienți de impactul provocat de scandalul emisiilor de noxe și dorim pe această cale să subliniem că am avut încredere că grupul Volkswagen se va ridica la înălțimea numelui și va răspunde tuturor așteptărilor. Cu siguranță, acest hop va fi depășit rapid, iar fanii Volkswagen vor avea de ce să fie mândri. Clienții au fost informați în detaliu asupra măsurilor ce s-au întreprins sau se vor întreprinde, fără ca acestea să afecteze capacitățile tehnice ale autoturismelor echipate cu motoare EA 189.Facem încă o dată precizarea că potențialele rechemări în service nu vor afecta caracteristicile tehnice ale autoturismelor, Volkswagen neavând până la data prezentei situații de rechemări în service pentru factori care pun în pericol viața pasagerilor, așa cum ne-am obișnuit, în ultima perioadă, în piața auto. Făcând abstracție de acest scandal, românii continuă să mizeze pe produsele pe care și noi le comercializăm și, astfel, finalul lui 2016 a găsit Volkswagen într-o poziție de creștere substanțială față de anul 2015.- Ați menționat piața locală. Ce ne puteți spune despre concurența dintre dealeri în Constanța? - Competiția nu face decât să ducă la creșterea nivelului de satisfacere a pretențiilor clienților. În acest moment însă, ca și tendința în piața locală, anumite branduri se polarizează sub aceeași umbrelă - 8 - 10 branduri auto derulate de un singur dealer, lucru care poate genera anxietate la nivelul fabricanților asupra modalității de reprezentare și promovare a mărcilor lor la cel mai înalt nivel precum și neîncredere la nivelul consumatorilor asupra calității informațiilor și consilierii oferite de aceeași lucrători pentru atât de multe mărci cu zeci de modele și configurații. Iată de ce, atunci când cineva spune Cardinal Motors în Constanța, gândul îl duce la Volkswagen / Audi (sau invers). În acest context, societatea noastră s-a confruntat cu o serie de probleme de natură juridică induse extern, independent de voința noastră, aspecte care au fost soluționate printr-o sentință judecătorească executorie. Astfel, putem spune că numele de Cardinal Motors va fi alături de mărcile Audi și Volkswagen în piața Constanței și în anul 2017.- Ce ne puteți spune despre partea de service? Și aici, piața este extrem de fragmentată? Este acest lucru în beneficiul clienților? - Desigur, problematica aici este ușor mai delicată. Din păcate, în ciuda ultimelor acțiuni întreprinse de instituțiile statului privind activitățile ilicite din sfera economică, există în piața prestărilor de servicii auto o paletă largă de „mici întreprinzători“ care parazitează sectorul și operează cu alte echipamente și scule decât cele recomandate de fabricanți, folosind piese after market sau neoriginale ce pot conduce în timp la degradarea mult mai rapidă a mașinilor astfel reparate neconform standardelor recomandate și garantate producătorii auto. Cu siguranță toate aceste aspecte se vor rezolva pe termen mediu, spunem noi, fapt din care nu vor avea de câștigat decât consumatorii și comunitățile locale din perspectiva dezvoltării economice și de ce nu, sociale.- Câteva cuvinte pentru finalul acestui interviu? - Dorim să transmitem cititorilor dumneavoastră și totodată tuturor clienților Cardinal Motors cele mai bune gânduri odată cu intrarea în noul an și fie ca acesta să aducă sănătate, noroc, fericire și iubire, toate la un loc pe cât posibil!