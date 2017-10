Când şefii ANAF încalcă legea, contribuabilii plătesc oalele sparte

1

banii publici

-Sorin Blejnar, fost sef ANAF, a fost retinut dupa ce a fost adus cu mandat la DNA Ploiesti Procurorii acuza o mita de peste 13 mil. lei in dosar.- Mereu banul public a fost si este drenat, direct sau prin firme paravan. La fel si regiile sau firmele de stat parazitate si falimentate de banda comunisto-securistoida adusa de iliescu in anii 90 si care se mentine chiar si acum la butoane. Cum se face ca Blejnar nu afost identificat ca infractor de organele statului? Singura solutie cred ca este reactia publica la orice abatere a clasei politice. La nevoie in strada.