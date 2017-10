Când începe şi cât costă un sejur prin programul „Litoralul pentru toţi”

Când începe și cât costă un sejur prin programul „Litoralul pentru toți”

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) și Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD) lansează programul „Litoralul pentru Toți”, ediția de toamnă 2014.Programul se adresează tuturor românilor care vor o vacanță pe litoral, între 1 și 28 septembrie, la tarife scăzute față de sezonul estival. Tarifele maximale propuse pentru oferta specială de șase nopți de cazare (TVA inclus 9%) / persoană, pentru zona Mamaia - Constanța - Eforie sunt:205 lei / 6 nopți / pers. Hotel 1* fără mic dejun235 lei / 6 nopți / pers. Hotel 2* fără mic dejun265 lei / 6 nopți / pers. Hotel 3* fără mic dejun315 lei / 6 nopți / pers. Hotel 2* cu mic dejun425 lei / 6 nopți / pers. Hotel 3* cu mic dejun485 lei / 6 nopți / pers. Hotel 4* cu mic dejun605 lei / 6 nopți / pers Hotel 5 * cu mic dejunTarifele maximale pentru sejururi All Inclusive de cinci nopți / persoană, care asigură toate cele trei mese - servite în regim bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, șezlonguri și umbrele pe plajă, ajung până la:Hotel 3* ALL INCLUSIVE: 765 lei / 5 nopți / pers.Hotel 4* ALL INCLUSIVE: 875 lei / 5 nopți / pers.Hotel 5 *ALL INCLUSIVE: 985 lei / 5 nopți / pers.Pentru sudul litoralului (Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche), tarifele maximale pentru această ediție (sejur șase nopți / persoană) ajung până la:159 lei / 6 nopți / pers. Hotel 1* fără mic dejun179 lei / 6 nopți / pers. Hotel 2* fără mic dejun199 lei / 6 nopți / pers. Hotel 3* fără mic dejun269 lei / 6 nopți / pers. Hotel 2* cu mic dejun329 lei / 6 nopți / pers. Hotel 3* cu mic dejun379 lei / 6 nopți / pers. Hotel 4* cu mic dejun469 lei / 6 nopți / pers Hotel 5 * cu mic dejunPână acum, s-au înscris în program 26 de hoteluri din toate stațiunile de pe litoral (opt hoteluri de două stele, 12 hoteluri de trei stele, șase hoteluri de patru stele), care pun la dispoziție un număr de 1.986 de locuri pe serie. Pachetele vor fi vândute de peste 30 de agenții de turism din toată țara.„Venim în întâmpinarea turiștilor care nu au ajuns încă pe litoralul românesc cu pachete de vacanță la prețuri excepționale oferite prin programul «Litoralul pentru Toți», mai ales că se anunță vreme frumoasă pentru luna septembrie. Îi îndemnăm să meargă pe litoral în număr cât mai mare. Programul oferit de agențiile de turism și hotelieri este o soluție de vacanță ieftină și bună pentru toate categoriile de turiști”, declară Lucia Nora Morariu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.Detaliile privind agențiile de turism și hotelurile incluse în program se găsesc pe site-urile www.anat.ro, www.fptr.ro, www.asociatia-litoral.ro.