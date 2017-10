Când bubuie tunurile ruseşti pe Marea Neagră, cine are chef de croaziere la Constanţa?

Când bubuie tunurile rusești pe Marea Neagră, cine are chef de croaziere la Constanța?

Politica expansionistă a Rusiei, ocuparea Crimeei și prezența unor importante forțe navale în Marea Neagră au afectat dramatic sezonul de croaziere în zonă.În decembrie 2014, pentru 2015, portul Constanța avea programate vizitele a 28 de nave de pasageri, care urmau să efectueze, în total, 81 de escale. Dintre acestea, 25 erau nave maritime, cu un număr de 70 de escale anunțate, iar trei erau nave fluviale, cu 11 escale în program. În primele luni ale lui 2015, organizatorii de croaziere au început să anuleze voiajurile navelor maritime, invocând situația de instabilitate din zonă și riscurile pentru pasageri.Potrivit informațiilor furnizate de Com-pania Națională „Administrația Porturilor Maritime”, la solicitarea cotidianului „Cuget Liber”, în acest an, terminalul de pasageri al portului Constanța a primit 36 de vizite ale unor nave de croazieră, cu 35.000 de turiști la bord. Dintre acestea, 25 au fost escale ale navelor maritime, iar 11 escale ale navelor fluviale.Rezultă că intervenția rusă în Crimeea a afectat în proporție de 69% croazierele maritime programate în portul Constanța.Spre comparație, sezonul 2014 s-a încheiat cu un bilanț de 95 de escale și 64.861 de pasageri, iar cel din 2013, cu 69 de escale și 54.226 de pasageri.CN APMC încearcă să vadă partea plină a paharului, afirmând următoarele: „Chiar și în condițiile actuale, pe fondul situației tensionate din Marea Neagră, s-a menținut trendul din anii anteriori din regiunea Mării Negre, portul Constanța primind nave mari, moderne, cu capacități semnificative și cu servicii foarte bune. Cea mai im-portantă navă a fost «Emerald Princess», care în cele două escale ale sale a adus la Constanța 6.129 de turiști străini. Și în 2015, portul Constanța a fost port de îmbarcare pentru turiștii români care au ales să își petreacă vacanța pe navele «MSC Opera» sau «MSC Sinfonia», fiind înregistrați circa 70 de pasageri la fiecare dintre cele opt escale ale navelor MSC.Pe baza statisticilor în turismul de croa-zieră mondial din 2014, publicate la Seatrade Cruise Convention, portul Constanța a fost evidențiat, în 2015, ca destinația numărul unu din Marea Neagră. Sperăm să se confirme această poziție și în urma rezultatelor din acest sezon. Pentru anul 2016 s-au anunțat deja nave de dimensiuni mari și exclusiviste, iar ca noutate se remarcă revenirea companiei Costa Crociere în portul Constanța.”Spre deosebire de conducerea CN APMC, eu nu sunt optimist. Nu am fost nici în 2014, când am prevăzut că evenimentele din Crimeea vor afecta portul Constanța și, din păcate, realitatea mi-a dat dreptate. Nu sunt optimist nici acum, având motive întemeiate să cred că lucrurile se vor înrăutăți din cauza conflictului maritim ruso-turc, care tinde să ia amploare.În prezent, se vorbește tot mai mult despre existența unui „război maritim” între cei doi vecini ai României. Iată, inspectorii de Port State Control din porturile rusești și turcești au devenit peste noapte foarte exigenți și rețin navele celeilalte țări pentru deficiențe reale sau inventate. Pe de altă parte, navele militare rusești șicanează navele comerciale și de pescuit turcești din Marea Neagră și Mareea Egee, iar Ankara atenționează că nu va sta cu mâinile în sân.Tensiunile tind să escaladeze, Moscova dând semne că este decisă să demonstreze că ea este cea care face legea pe Marea Neagră. Astfel stând lucrurile, momentul blocării strâmtorilor turcești nu este departe.Toate aceste lucruri le cunosc foarte bine companiile de croazieră. Este greu de crezut că vor dori să pună în pericol navele, viața pasagerilor și afacerile.Pacea din regiunea Mării Negre a fost pusă pe fugă de Rusia și nu se știe dacă se va mai întoarce în următorii patru-cinci ani. În tot acest timp, portul Constanța și celelalte din zonă vor avea turism de croazieră de… poftă.Iată că evoluția evenimentelor pune sub semnul întrebării și ideea autorilor proiectului de Master Plan al portului Con-stanța de a schimba destinația portului vechi și a-l rezerva în totalitate agrementului și croazierelor. Când bubuie tunurile rusești pe Marea Neagră, cine are chef de croa-ziere la Constanța?