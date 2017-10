Când arde în Africa ori Asia, îi frige pe români la buzunare

Cât de departe sunt Libia și Egiptul de noi, românii, și totuși, cât de aproape. Ceea ce se întâmplă în aceste țări are impact asupra vieții noastre de zi cu zi, mai mult decât bănuim. Când au ieșit egiptenii în stradă, prețul barilului de petrol pe piețele internaționale a sărit de la 96 de dolari la 110 dolari. Speculatorii de pe piețele de capital au profitat de orice zvon referitor la blocarea traficului petrolier pe Canalul Suez pentru a majora cotațiile bursiere și profiturile. Acum, când dictatorul Muammar al-Gaddafi se răfuiește cu propriul popor, cotațiile au început să joace în jurul valorii de 113 dolari pe baril. În acest caz, creșterea prețului are noimă. Libia este unul dintre marii producători de petrol ai lumii și furnizorul principal al zonei mediteraneene. Chestia este că efectul libian nu se consumă doar pe această piață, ci și în restul lumii. Speculatorii abia așteaptă să se oprească un robinet de țiței undeva, pe glob, pentru a urca prețurile pe toate meridianele bursiere. „România nu are nici în clin, nici în mânecă cu petrolul libian, nu importă nicio lingură de țiței din această țară - spune Silviu Wagner, directorul general al „Oil Terminal”. Cu toate acestea, indirect, prin intermediul cotațiilor bursiere, este afectată de situația politică din Libia. Creșterea prețului țițeiului pe piețele internaționale se va reflecta în scumpirea carburanților la pompele din țara noastră, iar de acolo se vor propaga undele de șoc inflaționiste în venele întregii economii naționale.” Evenimentele din Africa și Asia demonstrează cât de vulnerabilă este economia mondială în ansamblu la instabilitatea politică din zonele strategice din punct de vedere energetic.