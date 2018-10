Începând cu sezonul estival 2019

Canalul Dunăre - Marea Neagră va fi inclus în circuitul turistic

r Vor fi programate cel puțin două croaziere pe săptămână, între Agigea și MurfatlarAm trăit s-o văd și pe-asta: Administrația Canalelor Navigabile a devenit loc de pelerinaj pentru turiștii străini! Ieri, 5 octombrie 2018, un grup de 28 de ingineri germani pensionari, veniți să petreacă câteva zile în România, a ținut morțiș să viziteze ecluza de la Agigea a Canalului Dunăre – Marea Neagră. Interesul acestora a fost motivat și de faptul că doi-trei dintre ingineri au lucrat la una dintre firmele ce au construit echipamente pentru modernizarea instalațiilor canalelor navigabile și erau tare curioși să le vadă la lucru.Conducerea companiei le-a acordat o deosebită atenție vizitatorilor, informându-i, pe parcursul mai multor ore, despre istoria și evoluția canalelor navigabile, despre proiectele de viitor și investițiile în derulare.„Canal Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Midia Năvodari reprezintă cea mai mare construcție hidrotehnică a Europei și a treia ca mărime din lume” – le-a spus Daniel Georgescu, directorul general al CNACN, oaspeților germani.Vizitatorii au fost informați că, de la intrarea canalelor navigabile în exploatare și până în prezent, au fost efectuate 245.330 de ecluzări, iar cantitățile de mărfuri tranzitate au crescut cu 25% după aderarea României la Uniunea Europeană. În anii de exploatare, traficul total a fost de: 771 milioane de tone capacitate și 343 milioane tone marfă – pe Canalul Dunăre – Marea Neagră; 56,9 milioane de tone capacitate și 16,9 milioane tone marfă – pe Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari.Șefa de serviciu Adina Hilca a făcut o amplă prezentare a proiectelor de investiții. În prezent se află în derulare proiectul de modernizare a ecluzelor, instalațiilor și echipamentelor, faza II, pe un fir de navigație la ecluzele Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Poarta Albă - Midia Năvodari, la galeriile de ape mari de la ecluzele Năvodari și Ovidiu, precum și la stațiile de pompare de la Cernavodă, Saligny, Mircea Vodă și Faclia.Investițiile vor contribui la creșterea capacității de transport a canalelor navigabile și reducerea timpilor de ecluzare, la scurtarea timpului de transfer către alte modalități de transport (rutier și feroviar), la creșterea fiabilității instalațiilor și echipamentelor, la reducerea costurilor de întreținere a acestora, la scăderea poluării la tranzitarea canalelor și a riscului de inundații în zonele limitrofe. Valoarea proiectului este de 122.319.789 euro, din care contribuția UE este de 59.312.908 euro. Proiectul este realizat în proporție de 73%.Trebuie amintit faptul că, în cadrul Programului Operațional Sectorial – Transport 2007 – 2013, CNACN a finalizat un număr de șapte proiecte de investiții, cu o finanțare europeană nerambursabilă totală de 543.586.480 lei (aproximativ 120.796.996 euro).Răspunzând întrebărilor ziariștilor, directorul general Daniel Georgescu a vorbit despre proiectul de dezvoltare a turismului pe canalele navigabile, prin organizarea unei linii de navigație între Agigea și portul Murfatlar. „Startul a fost dat de acest grup de turiști germani, care au venit în țara noastră printr-o agenție și au ținut să vadă Canalul Dunăre – Marea Neagră. Suntem în discuții foarte avansate cu Consiliul Județean Constanța pentru a promova canalul din punct de vedere turistic și vom face un parteneriat cu Consiliul Județean pentru reabilitarea monumentului de la Straja. La această oră, suntem aproape de finalizarea gării maritime de la Murfatlar, drumul de acces fiind reabilitat deja. Vrem ca, în sezonul estival 2019, să fie organizate cel puțin două croaziere pe săptămână, de la Agigea până la Murfatlar. De acolo, turiștii vor fi preluați cu autocarul și duși să viziteze monumentul Tropaeum Traiani, Biserica de Cretă și Mânăstirea Sfântul Andrei. Trebuie precizat că, pentru navele de pasageri, tariful de tranzitare a canalului de la Agigea până la Cernavodă este de numai 100 de euro”, a declarat șeful CNACN.Vorbind despre proiectele viitoare, Georgescu a afirmat că sunt discuții foarte avansate pentru a se introduce în procesul de modernizare și ecluza de la Năvodari, având în vedere creșterea exponențială a traficului pe Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari.Administrația Canalelor Navigabile își leagă speranțele și de exploatarea rezervelor de gaze din Marea Neagră, a afirmat directorul general: „Astăzi, circa 35% din traficul de pe Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari este reprezentat de produsele rafinăriei: motorină și benzină. Când se va trece la exploatarea gazelor, cu siguranță că vom avea un număr mare de nave LPG pe canalele navigabile”.Referindu-se la Canalul Dunăre – București, Georgescu a precizat că acesta se află în concesiunea Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile. „Există discuții pro și contra acestui canal. Eu am impresia că mulți dintre politicienii noștri nu au fost informați corect cu privire la beneficiile pe care le poate aduce această cale de navigație. Canalul Dunăre – București este amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița. Dacă se finalizează digurile de apărare împotriva inundațiilor, agricultura din zona respectivă va crește. Pe de altă parte, traficul de mărfuri către capitală se va descongestiona. Pe scurt, sunt numeroase beneficii. Anul trecut am fost chemat la Guvern și am fost informat că există parteneri externi interesați să finalizeze această lucrare. Dar cred că are dreptate domnul ministru al Transporturilor, Lucian Șova. Ar trebui să fim siguri că cineva este interesat de acest proiect, pentru că la acest moment este mai important să se finalizeze proiectele de extindere și modernizare a rețelei rutiere. Dacă lucrurile vor merge bine și vom avea un partener sigur pentru investiție, se va putea lua o decizie”, a precizat șeful CNACN.