Canalul Dunăre - Marea Neagră „stoarce“ electricitate din viitură

Apele revărsate ale Dunării au lovit Germania, Cehia și Austria provocând pagube materiale uriașe și tragedii în rândul populației. Viitura s-a apropiat de Ungaria, unde fluviul va atinge cele mai înalte cote din ultimii 50 de ani. Este așteptată să intre pe Dunărea românească în intervalul 11 - 13 iunie 2013.Instituțiile statului sunt în alertă. Urmăresc continuu dinamica fluviului. Se fac măsurători hidrologice și prognoze, se reactivează planurile de intervenție în caz de inundații. Dacă pe 5 iunie, cota medie a Dunării maritime era de 7,62 metri, se estimează că va urca la 8,18 metri până pe 11 iunie.Prognozele trebuie privite, însă, cu circumspecție. Ieri, spre exemplu, măsurătorile au arătat o creștere cu 20 de centimetri peste nivelul prevăzut în urmă cu o zi.Specialiștii susțin că viitura se va domoli pe măsură ce se va apropia de România. Albia fluviului se lărgește, putând primi un volum crescut de apă, iar o parte din debitul Dunării este preluat și folosit în scopuri economice.În Ungaria, cantități mari de apă vor fi dirijate, prin canelele de irigații ce însoțesc cursul fluviului, spre terenurile agricole.În România, Hidroelectrica va profita de ocazie să sporească producția de energie electrică și rezerva din bazinele de acumulare de la Porțile de Fier 1 și Porțile de Fier 2. Apa strânsă acum va fi utilizată la vară, când va fi secetă (conform prognozelor), pentru a menține nivelul producției de curent electric.Canalul Dunăre - Marea Neagră are un rol major în reducerea pericolului de inundații, putând prelua cantități însemnate din surplusul de apă al fluviului. În timpul acestei operațiuni, cele două microhidrocentrale de la Agigea, care aparțin companiei Hidroelectrica - Sucursala Hidrocentrale Buzău, vor produce curent electric. Fiecare unitate hidro are o putere instalată de 4 Mw/h.Spre deosebire de colegii lor din Ungaria, fermierii români nu vor avea niciun beneficiu de pe urma viiturii. Degeaba se umflă Dunărea. România nu mai are canale de irigații și stații de pompare.