Canalul Dunăre - Bucureşti va costa 400 milioane euro

Canalul Dunăre - București va costa 400 milioane euro

CN „Administrația Canalelor Navigabile” (ACN) Constanța a participat, în perioada 4 – 6 iunie, la cea de-a patra ediție a „Danube Summit”, eveniment desfășurat la Constanța. Reprezentanții CAN spun că au prezentat viitorul canal Dunăre – București, proiectul fiind susținut de Ludovic Orban, ministrul transporturilor. „Canalul va face conexiunea dintre capitala României și celelalte centre urbane din Europa, precum și legătura directă cu Marea Neagră. Canalul va fi preluat de CAN în decurs de 90 de zile. Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de patru ani, amortizarea investiției de peste 400 milioane euro urmând să se facă în circa 14 ani”, spune Ovidiu Cupșa, directorul general al CAN Constanța. Pentru atragerea de noi colaboratori, reprezentanții CAN au promovat facilitățile acordate transportatorilor care tranzitează canalele navigabile românești. „Am încheiat mai multe contracte cu porturi străine și cu proprietarii de mărfuri, care s-au interesat de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, pentru a putea folosi canalul Dunăre – Marea Neagră”, mai spune oficialul ACN Constanța.