Canalele navigabile pregătesc revenirea cerealelor

Tarifele de tranzitare a canalelor navigabile nu vor fi modificate în 2008. Potrivit spuselor lui Ovidiu Cupșa, directorul CN „Administrația Canalelor Navigabile” (ACN) Constanța, măsura a fost luată pentru a face canalele mai atractive, în condițiile în care transportul pe căile ferate și pe șosele s-a scumpit. „Nu am făcut nici măcar ajustarea tarifelor cu rata inflației. Mai mult, bugetul pe 2008 l-am fundamentat deja pe baza tarifelor din 2007", spune directorul ACN. Anul 2008 se anunță a fi unul deosebit de bun pentru ACN, în condițiile în care operatorii de mărfuri care folosesc canalul Dunăre - Marea Neagră au anunțat deja creșteri ale cantităților transportate. „Din câte se pare, nu vom mai avea parte de secetă. Cerealele înseamnă circa 6-7% din totalul traficului pe canale, motiv pentru care putem menține aceleași tarife, fără a risca să ieșim în pierdere sau să nu ne îndeplinim planul de transport”, spune Ovidiu Cupșa. De altfel, în acest an, ACN și-a îndeplinit planul de transport, de 25 milioane tone capacitate, încă de la jumătatea lunii decembrie, în ciuda secetei din vară, care a redus drastic traficul de cereale. „Pentru 2008, avem în vedere și acordarea de reduceri operatorilor de mărfuri care vor transporta cantități mai mari”, mai spune oficialul ACN. În plus, de la 1 ianuarie 2008, ACN va adopta sistemul european de raportare a traficului, trecând de la „tone capacitate” la „tone capacitate/kilometru”. Modelul UE permite o monitorizare mai „vigilentă” a profitului, întrucât o tonă de marfă care merge 1 kilometru pe canal va aduce mai puțini bani decât dacă ar merge 60 kilometri. Printre cele mai importante achiziții din 2007 se numără contractul de dragaj a canalelor navigabile, în valoare de 5 milioane euro, operațiune care se va desfășura pe parcursul următoarelor 30 de luni. 70% din sumă va fi decontată de Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă, care folosește 70% din apa din canale pentru răcirea celor două reactoare. De asemenea, sistemul VTMIS, de siguranță și monitorizare a navigației, va fi upgradat la RoRIS, o investiție de circa 3,5 milioane euro. „În total, am avut în jur de 40 de licitații. Ultimele achiziții au fost 5 bărci cu motor și o șalupă rapidă de intervenții”, spune Ovidiu Cupșa. Alte investiții, cum ar fi ecluza dintre lacul Siutghiol și canalul Poarta Albă - Midia Năvodari, au primit avizele și vor demara, cel mai probabil, în prima parte a anului viitor.