Canalele navigabile au pierdut 70% din trafic, din cauza gheţurilor de pe Dunăre

În februarie 2012

Canalele navigabile au pierdut 70% din trafic, din cauza ghețurilor de pe Dunăre

Navigația pe Dunărea maritimă și fluvială este blocată în numeroase zone de podurile de gheață. De-a lungul fluviului, de la Bechet până aproape de Sulina, mai multe convoaie cu barje sunt prinse în capcanele gerului. Până și remorcherele trimise să deschidă culoare de trecere printre sloiuri au rămas prizoniere. În porturile din Austria, Ungaria, Serbia, Bulgaria și România, barjele încărcate cu mărfuri așteaptă dezghețul.Luna februarie este dezastruoasă pentru navigația pe apele interioare. „În cele nouă zile din această lună am realizat doar 30% din traficul planificat. Va fi o lună foarte slabă - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Valentin Zeicu, directorul general al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile Constanța.În ciuda problemelor de navigație provocate de cotele scăzute ale Dunării, traficul din luna precedentă a depășit toate așteptările. „În ianuarie 2012, am realizat 2.370.000 tone capacitate, cu 370.000 tone mai mult față de aceeași lună din 2011 și cu 700.000 tone peste prevederile noastre. În structura mărfurilor tranzitate pe canalele navigabile, ponderea cea mai mare au avut-o cerealele din Serbia și România, urmate de bauxita, cărbunele și minereurile pentru combinatele siderurgice de la Tulcea și Galați” - a precizat Zeicu.Traficul fluvial este afectat mai mult de vreme decât de vremuri. Din august 2011 și până la începutul lui februarie 2012, a suferit din cauza secetei fără precedent de lungă, care a dus la scăderea dramatică a adâncimilor. Acum, este blocat de ghețuri.Din luna martie, când va începe dezghețul, va apărea un alt pericol. Apele crescute la cote mult prea mari vor ridica mari probleme la trecerea convoaiele pe sub unele poduri din Ungaria și Serbia, atenționează Zeicu. Iar dacă se vor adeveri prognozele unor specialiști britanici și polonezi, va urma o nouă perioadă de secetă, care va pune la încercare traficul fluvial.„În ciuda tuturor acestor previ-ziuni nefavorabile, sperăm într-o relansare a transportului fluvial în 2012. Știm că sunt importante cantități de mărfuri care așteaptă dezghețul. Ne așteptăm la o creștere a fluxurilor de cereale în martie, aprilie și mai. Chiar dacă mai puțin decât în 2011, vor fi transportate importante cantități de materiale de construcții pentru autostradă, pe Canalul Dunăre - Marea Neagră. Siderurgia va contribui, la rândul ei, într-o măsură mai mare cu minereuri, cărbune, bauxită și produse finite la creșterea traficului pe canal” - speră directorul general.