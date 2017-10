Canalele navigabile aşteaptă cerealele salvatoare

Canalele navigabile așteaptă cerealele salvatoare

După ce, în primul trimestru din 2009, prognoza de trafic pe canalul Dunăre – Marea Neagră a fost depășită cu 5%, luna aprilie a marcat revenirea la o „normalitate” de criză: realizarea a doar 66% din estimările inițiale. Traficul realizat în aprilie a fost de numai 1,44 milioane tone capacitate, principalele mărfuri tranzitate fiind cerealele (324.000 tone), nisipul, pietrișul și materialele de construcții (106.000 tone). Canalele au fost traversate de 1.218 nave, fiind efectuate 642 de ecluzări. În intervalul ianuarie – aprilie, traficul înregistrat este de 7,2 milioane tone capacitate. „Efectele crizei asupra traficului de mărfuri s-au văzut clar. Nici pentru restul anului nu avem o perspectivă prea optimistă”, spune Valentin Zeicu, directorul general al Administrației Canalelor Navigabile (ACN) Constanța. În primul rând, recesiunea a afectat cel mai mare client al canalului, combinatul siderurgic de la Galați. „Are loc o restructurare la Mittal Steel Galați. Se opresc 2-3 cocserii, materia primă urmând să fie adusă din Polonia, pe calea ferată. Drept urmare, volumul de mărfuri transportat între Galați și portul Constanța, pe canal, va scădea considerabil”, explică Valentin Zeicu. Pentru 2009, combinatul de la Galați estimează un volum total de cocs de circa 3 milioane tone, din care va fi acoperit doar traficul pe 2 – 3 luni pe canalul Dunăre – Marea Neagră. Este o schimbare drastică, având în vedere că Mittal Steel asigura până la 60 – 70% din trafic, în anii trecuți. În al doilea rând, criza a dus și la o reducere a consumului de metal (tablă, fier beton, etc), o altă marfă transportată în cantități mari pe canal, în 2008. „Ne punem speranța în cereale. Recolta bună din 2008 a salvat traficul și l-a menținut chiar și în acest an în cote acceptabile. Pentru 2009 se preconizează o recoltă bună și ne așteptăm la un trafic intens din Ungaria, Serbia și Bărăgan spre silozurile din portul Constanța”, mai spune oficialul ACN. Nici în luna mai nu se întrevede vreo schimbare în bine, relansarea traficului fiind așteptată în lunile de vară și toamnă, odată cu transporturile masive de cereale și, probabil, de materiale de construcție pentru autostradă și centura Constanței. „Încercăm să aducem și alte mărfuri pe canalele navigabile românești. Austriecii sunt interesați să transporte containere pe canal. Am discutat recent la Krems despre cum putem să revigorăm traficul. Toată lumea a fost de acord că trebuie să pună în valoare și să ajute canalul Dunăre – Marea Neagră”, spune Valentin Zeicu. Pentru stimularea traficului spre centrul Europei, ACN a decis să reducă tarifele cu 50%, pentru traficul de containere, de la 30 la 15 cenți/tonă capacitate. v v v ACN Constanța a încheiat trimestrul I din 2009 cu venituri totale de circa 9 milioane lei, o cifră de afaceri de 8,7milioane lei și un profit net de circa 500.000 lei.