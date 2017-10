Campionul invenţiilor… fiscale

Campionul invențiilor… fiscale

Guvernul Ponta va intra în istoria inventicii românești cu taxele și impozitele „brevetate” în cei trei ani de existență, pentru care și domnitorii fanarioți l-ar invidia. Mare păcat că nu se organizează un salon internațional de inventică fiscală. Sunt convins că supra-acciza la carburanți și taxa pe stâlpi ar primi medalia de aur.Ultima invenție în domeniu, a acestui campion al invențiilor fiscale este „licența de supraveghere în scop statistic”. Nu doar pe planeta Pământ, ci în întregul Univers nu mai găsești așa ceva.Respectiva licență este un „cadou” făcut exportatorilor de cherestea, care vor trebui să o obțină contra cost. Între noi fie vorba, Guvernul Ponta profită de protestele populației privind defrișarea ilegală a pădurilor, pentru a introduce acest impozit mascat.Potrivit proiectului ordonanței de urgență, care va fi pus pe masa guvernului, spre aprobare, pe data de 20 mai 2015, licența se instituie „pentru monitorizarea exporturilor și a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase, sub formă de bușteni, cherestele și lemn de foc.”Atenție! licența nu se acordă exportatorului pe un interval de timp, ci pe fiecare operațiune de export sau de livrare intra-comunitară. Cu alte cuvinte, pentru fiecare lot de material lemnos care va fi expediat la extern, cu nava, trenul sau cu TIR-ul, exportatorul trebui să obțină respectiva licență de la… Institutul Național de Statistică. Acesta o va elibera cu avizul a două ministere, cel al Mediului și cel al Economiei. Vă dați seama, stimați cititori, cât de mult se complică lucrurile?Cât de mare va fi tariful de eliberare a licenței nu se cunoaște încă, dar cu siguranță că va fi consistent. Nivelul lui va fi stabilit printr-un alt act normativ.Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, licența va conține următoarele: elementele de identificare a emitentului și solicitantului, date privind proveniența mărfii, încadrarea tarifară, sortimentul de material lemnos, specia, cantitatea exprimată în metri cubi, prețul de vânzare, destinația, modalitatea de transport în afara țării și biroul vamal prin care se face exportul sau punctul de trecere al frontierei României în cazul livrărilor intra-comunitare.Evident, toate aceste date se regăsesc și în documentele de export (expediție) a mărfii, care ajung la Vamă. De altfel, până acum Institutul Național de Statistică a obținut informațiile despre livrările de material lemnos la extern de la Direcția Generală a Vămilor.Ce justificare are o licență care nu face altceva decât să dubleze informațiile existente? Răspunsul este la mintea cocoșului: pentru a complica birocrația existentă, pentru a obliga agenții economici să alerge, cu căciula în mână și cu ploconul în plic, pe la ușile funcționarilor de stat și pentru a-i determina să achite un impozit mascat, pentru fiecare expediție de marfă.Stimați cititori, n-am abordat acest subiect pentru că aș duce grija exportatorilor de lemn. Ăștia sunt băieți mari; se descurcă singuri în orice împrejurare, căci știu să ungă unde trebuie uns și să deschidă ușile cu piciorul, atunci când au mâinile ocupate cu plocoane.Îngrijorarea mea este de altă natură. Eu mă tem că, văzând că îi ține figura, Guvernul Ponta ar putea să extindă licența de supraveghere în scop statistic la alte mărfuri, nu doar la export, ci și la livrările de pe piața internă. Ponta & Co ar putea să spună: „De ce să fie monitorizat doar lemnul? Asta-i discriminare! Ia să facă bine Statistica și, de azi încolo, să monitorizeze totul: pâinea, oul, slănina, cerealele, benzina, legumele, fructele, țoalele, autoturismele, materialele de construcții, utilajele, navele… Nu uitați laptele pe care îl sug țâncii de la sânul mamei! Totul să se dea doar pe bază de licență de la Statistică!”N-a că m-a luat gura pe dinainte și le-am dat idei guvernaților.