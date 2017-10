Camerele de comerţ din România cer revizuirea imediată a Codului Fiscal

Camerele de comerț din România cer revizuirea imediată a Codului Fiscal

Anul 2010 le-a adus vești proaste întreprinzătorilor români, cel puțin din punct de vedere al fiscalității. Pe lângă anularea impozitului pentru microîntreprinderi de 3%, statul a adus o nouă modificare a Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2010 și anume plata anticipată a impozitului pe profit de 16%. Guvernul nu a învățat din greșelile anului trecut și persistă în greșeli. Astfel, dacă în 2009, impozitul forfetar a pus pe butuci micile întreprinderi, în acest an, o nouă reglementare ar putea compromite sectorul privat. Potrivit modificărilor Codului Fiscal, în 2010, contribuabilii au obligația de a plăti anticipat, în fiecare trimestru, impozitul pe profit realizat anul trecut. Obligațiile fiscale vor fi actualizate în funcție de indicele de inflație. „Hotărârea trebuie revizuită. Nu poți să te iei de cei cuminți, de performerii unui an de criză. Dacă în 2009, statul a vrut ca prin impozitul minim pe profit să elimine întreprinderi neperformante și să mai scoată la suprafață o parte din economia subterană, atunci și-a atins scopul cu vârf și îndesat. Or, în acest an, prin modificările aduse Codului Fiscal, statul dă cu piciorul la ce-a realizat în 2009. Prevederile îi încurajează pe întreprinzători să-și ascundă profitul în 2010 ca să nu mai aibă de plătit impozit anul viitor”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. Din cauza plății anticipate a impozitului și incapacității firmelor de a plăti birul, un nou val de suspendări, dizolvări și radieri ale agenților economici ar putea lovi România. Anul trecut, numărul societăților comerciale care și-au închis porțile a crescut alarmant. 133.362 firme și-au suspendat activitatea în 2009, în creștere cu peste 1.000% față de 2008. Numărul dizolvărilor și a radierilor voluntare a crescut cu 400%, respectiv 147%. În plus, gradul de conformare voluntară la plată a agenților economici ar putea să scadă și mai mult. Anul trecut, la nivelul Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Constanța, peste 2.000 contribuabili care nu înregistrau obligații fiscale în 2008, au cumulat restanțe bugetare de 85 milioane lei. Ce se va întâmpla în acest an? „Perspectivele nu sunt bune, în aceste condiții. De aceea, camerele de comerț din România au început deja demersurile pentru a trimite la Ministerul Finanțelor observațiile mediului de afaceri cu privire la modificările Codului Fiscal din 2010. Ele cuprind revizuirea modului de plată anticipat a impozitului pe profit, dar și a impozitului forfetar, care ar trebui anulat sau restrâns doar în anumite domenii. Știm că este greu să modifici Codul Fiscal, dar este necesar, pentru a atenua din efectele birurilor. La vremuri grele, trebuie să iei măsuri excepționale. Iar aceste măsuri nu fac altceva decât să afecteze firmele performante din România”, a mai spus Dănuț Jugănaru.