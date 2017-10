Camera de Comerţ Constanţa deschide azi linia directă cu UE

Camera de Comerț Constanța deschide azi linia directă cu UE

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța lansează astăzi proiectul „RO-SMEP/Panels – a two way communication RO-EU”, finanțat de Uniunea Europeană. Obiectivul proiectului îl constituie consultarea oamenilor de afaceri pe diferite subiecte lansate de CE, feedback-ul obținut urmând să fie folosit la elaborarea de politici și hotărâri legislative care vizează mediul de business. Evenimentul de lansare are loc astăzi, cu începere la ora 11, la sediul CCINA Constanța.