Calvarul trecerilor de nivel cu calea ferată, din buricul Constanţei

Calvarul trecerilor de nivel cu calea ferată, din buricul Constanței

Transportatorii pierd timp și bani din cauza instalațiilor feroviare rudimentare și degradate. O trecere de nivel de cale ferată reprezintă pentru comunitate nu doar o problemă de circulație rutieră și feroviară. Este, totodată, una economică și de mediu. Ea îi obligă pe transportatori să piardă timp, să consume carburanți în plus și să polueze mai mult. Toate aceste neajunsuri se traduc, în cele din urmă, în bani și în degradarea sănătății populației. În mijlocul unui mare oraș cum este Constanța, cu un parc auto uriaș și o circulație supraaglomerată, n-ar trebui să existe asemenea elemente de infrastructură. Din nenorocire, urbea se chinuiește cu cinci treceri de nivel: una la halta Traian, două pe strada Caraiman și alte două, alăturate, pe strada Justiței. Sunt plasate incomod, în zone cu un trafic intens, și au rămas de pe vremea când liniile de cale ferată serveau mari unități economice. În decurs de aproape un sfert de secol, multe dintre acele între-prinderi au dispărut, iar cele rămase s-au divizat, și-au restrâns activitatea ori și-au schimbat profilul. Deși sunt extrem de puține unitățile care mai apelează la transportul feroviar, rețeaua de cale ferată, cu toate păcatele ei, a rămas. Multe linii, nefolosite de ani de zile, sunt năpădite de bălării. Ocupă inutil suprafețe întinse de teren, care ar putea fi folosit în alte scopuri. Cele cinci treceri de nivel pun la grea încercare suspensiile și osa-tura autovehiculelor. Șinele de cale ferată se înalță, în unele locuri, peste nivelul șoselei. Dalele sau asfaltul din jur ori dintre linii s-au lăsat. Spațiul dintre șine și dale s-a lărgit în unele locuri. Șoferii sunt obligați să reducă viteza la maximum, pentru a diminua șocurile. Trecerea de nivel de la halta Traian este coșmarul transportatorilor din zona de depozite en-gros a Constanței. Sute de autovehicule sunt obligate să treacă zilnic prin acest punct nodal pentru activitatea economică a municipiului. Este drept, de la intervenția ziarului „Cuget Liber”, în urmă cu exact trei ani, starea trecerii de nivel s-a mai ameliorat. Firma Grup Feroviar Român, din București, care a închiriat sectorul de cale ferată respectiv, de la Regionala CFR Constanța, a reparat-o în câteva rânduri.„Din păcate, nu sunt lucrări de durată. După numai șase luni trebuie să se intervină din nou” - afirmă Dorin Maer, directorul Regionalei CFR Constanța. Soluția corectă nu este să se cârpească actuala trecere de nivel, ci să se înlocuiască cu una nouă, modernă, durabilă. Dar, în calitate de chiriaș, Grup Feroviar Român nu are nicio obligație contractuală să facă această investiție, iar Regionala CFR Con-stanța nu are voie să investească în ceva ce nu este în adminis-trarea sa, afirmă Maer. Totuși, recunoaște directorul, ar putea să se găsească o rezolvare, așa cum Ministerul Transporturilor a găsit în cazul multor investiții din portul Constanța. Trecerile de nivel de cale ferată de pe străzile Caraiman și Justiței au rămas în administrarea Re-gionalei CFR Constanța. De aceea, probabil, arată mai bine decât cea de la halta Traian. Una dintre trecerile de nivel de pe strada Jus-tiției încurcă circulația de pomană, întrucât pe linia respectivă nu se mai circulă de ani de zile. Șinele de cale ferată sunt acoperite de pă-mânt și ierburi. „Trecerile de nivel de pe Caraiman au fost prinse în planul de investiții pe 2013. În două rânduri am scos lucrarea la licitație și nu s-a prezentat nimeni. Va trebui să revizuim prețul de pornire, să ținem cont de scumpirea ma-terialelor de construcții. Vom relua licitația în acest an” - a precizat directorul. Cazul trecerilor de nivel trimite la o problemă mai amplă. Calea ferată n-ar trebui să treacă prin oraș, ci pe la marginea lui. Așa cum s-a construit centura rutieră, pentru a scoate traficul greu în afara orașului, tot așa ar trebui realizată și o centură feroviară, care să scoată trenul din buricul târgului. Ministerul Transporturilor, Con-siliul Local Municipal și Primăria Constanța ar trebui să lucreze împreună la un asemenea proiect, capital pentru următoarea etapă de dezvoltare a urbei. Dar până atunci, Ministerul Transporturilor, proprietarul rețelei feroviare, și Compania Națională CFR, administratorul ei, au obli-gația să repare și să modernizeze cele cinci treceri de nivel de cale ferată, din cetatea Tomis.