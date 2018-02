Călin Rangu a fost ales vicepreședinte al Comitetului InsurTech Task Force

Călin Rangu, directorul Direcției Supraveghere Intermediari și Monitorizarea Regulilor de Conduită și reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară în Comitetul InsurTech Task Force (ITF) din cadrul Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), a fost ales, în unanimitate, vicepreședinte al ITF, în prima reuniune a comitetului, care a avut loc pe 20 februarie 2018.Călin Rangu a devenit anul trecut membru al ITF, ca urmare a unei selecții individuale ce a avut loc la nivelul celor 27 de țări membre ale EIOPA, fiind și reprezentantul ASF în cadrul Comitetului Consumer Protection and Financial Innovation, unde se elaborează recomandările și ghidurile tehnice de aplicare a legislației în asigurări pe domeniul distribuției și a regulilor de conduită.Conform mandatului dat de Board of Supervisors al EIOPA, Comitetul ITF va conduce activitățile EIOPA referitoare la activitățile și problemele legate de InsurTech. Prin InsurTech se înțelege inovația susținută tehnologic în domeniul asigurărilor și a pensiilor private, indiferent de natura sau dimensiunea furnizorului produselor sau serviciilor.x x xPrincipalele priorități ale Comitetului ITF se referă la:- Utilizarea Big Data pentru asigurători și intermediari, entități existente sau start-up-uri în domenii precum: stabilirea prețurilor, subscriere, managementul daunelor, vânzări și marketing din perspectiva impactului etic, a granularității profilelor și a evaluării riscurilor, a disponibilității produselor și serviciilor pentru consumatori, în vederea protejării acestora;- Monitorizarea riscurilor cibernetice prin înțelegerea impactului și luarea măsurilor necesare din perspectiva oportunităților și a provocărilor;- Adaptarea tehnicilor de supraveghere din perspectiva InsurTech, identificarea posibilelor bariere legislative față de inovația tehnologică, aplicarea principiului proporționalității în domeniul inovației financiare (de exemplu start-up-uri în asigurări de tip peer-to-peer);- Analizarea noilor modele de afaceri și de valoare adăugată adusă de tehnologiile digitale datorită fragmentării proceselor de afaceri prin apariția a noi jucători tehnologici pe piața asigurărilor;- Monitorizarea colaborării dintre societățile de asigurare și furnizorii de tehnologii nesupravegheați de autorități financiare, de exemplu furnizorii de cloud-computing.ASF a constituit, la sfârșitul anului 2017, propriul grup InsurTech, care va avea printre atribuții:- Încurajarea tehnologiilor inovatoare în favoarea consumatorilor;- Monitorizarea dezvoltărilor tehnologice inovatoare din perspectiva: reglementărilor actuale și a celor necesare a fi aplicate în viitor, a conduitei companiilor care promovează astfel de soluții și a entităților care utilizează tehnologi și soluții inovatoare;- Susținerea tehnologiilor inovative în mod controlat și în avantajul consumatorilor respectând drepturile și interesele acestora din perspectiva identității digitale, a activelor dematerializate pe care le dețin și a datelor cu caracter personal;- Identificarea riscurilor cibernetice și propunerea de măsuri de gestionare a acestora;- Crearea unui cadru suport pentru companiile care dezvoltă soluții inovatoare în avantajul consumatorilor în vederea îmbunătățirii gradului de cuprindere a asigurărilor, creșterii calității serviciilor și reducerii costurilor de asigurare prin utilizarea digitalizării;- Încurajarea și acordarea de consultanță companiilor și hub-urilor tehnologice pentru înțelegerea și aplicarea reglementărilor ASF și a celor europene;- Acordarea de asistență în vederea aplicării tehnologiilor de inteligență artificială;- Publicarea de informații, recomandări și punerea la dispoziție de resurse specializate.ASF este o instituție activă la nivel european prin implicarea directă în consilii de conducere, comitete și grupuri de lucru ale instituțiilor europene precum: EIOPA, ESMA, ESRB și internaționale precum: IAIS, IOSCO și IOPS.