Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna decembrie 2009

Calendarul obligațiilor fiscale pe luna decembrie 2009

Potrivit datelor Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța, 15 decembrie este ultima zi pentru efectuarea plăților anticipate, a patra rată, de către contribuabilii care obțin venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendare și a veniturilor din activități agricole. 21 decembrie este ultima zi pentru plata impozitului pe reprezentanță, tranșa a doua, de către orice persoană juridică străină care are obligația de a plăti impozitul în două tranșe egale. În plus, 28 decembrie este data limită pentru depunerea formularelor 100 (Declarația privind obligațiilor de plată la bugetul de stat), 102 (Declarația privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale), 103 (Declarația privind accizele), 300 (Decont de taxă pe valoare adăugată), 301 (Decont special de TVA) și 224 (Declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate).