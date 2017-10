Calendarul fiscal al lunii octombrie

25 octombrie este ultima zi pentru depunerea formularului:- 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, pentru obligațiile de plată cu termen lunar sau trimestrial;- 104 „Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor” de către persoanele juridice, constituite între contribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c) și e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii. Declarația cuprinde informații privind asociații persoane juridice străine și/sau persoane fizice;- 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, se depune de către angajatori și entitățile asimilate acestora cu termen lunar sau trimestrial;- 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în Româ-nia și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România”, de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și ale posturilor consulare acreditate în România.