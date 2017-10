Calendarul fiscal al lunii ianuarie

15 ianuarie este ultima zi pentru: lDepunerea formularului 220 „Declarație privind venitul es-timat”, de către contribuabilii persoane fizice care la sfârșitul anului 2010 realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, venituri ce se încadrează în categoria veniturilor din activități independente. lDepunerea formularului 390 VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile intra-comunitare de bunuri”, de către persoanele impozabile în-registrate în scopuri de TVA care au efectuat în trimestrul de raportare livrări și/ sau achiziții intracomunitare, precum și livrări și achiziții în cadrul unei operațiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în Codul Fiscal; 20 ianuarie este ultima zi pentru: lDepunerea formularului 010 „Declarația de înregistrare fiscală/ declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” pentru scoaterea din evidența taxei pe valoare adăugată a contribuabililor care au realizat în anul fiscal 2010 o cifră de afaceri sub plafonul de scutire de 35.000 euro; lDepunerea formularului 070 „Declarație de înregistrare fiscală/ declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere” pentru scoaterea din evidența taxei pe valoare adăugată a contribuabililor care au realizat în anul fiscal 2010 o cifră de afaceri sub plafonul de scutire de 35.000 euro; lDepunerea formularului 020 „Declarație de înregistrare fiscală/ declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române” pentru scoaterea din evidența taxei pe valoare adăugată a contribuabililor care au realizat în anul fiscal 2010 o cifră de afaceri sub plafonul de scutire de 35.000 euro.