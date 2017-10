Calcanul de Atlantic va fi crescut, la scară industrială, într-o "fermă" din portul Midia

Tot mai mulți oameni de afaceri români sunt interesați de resursele Mării Negre, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, dr. ing. Simion Nicolaev, directorul general al Institutului Național de Cercetări Marine „Grigore Antipa“.14 ha de midii și stridii japoneze„De-a lungul timpului, am fost abordat de cel puțin zece ori pe an de diferiți întreprinzători. Unii, cu posibilități financiare reduse, știau exact ce vor. Doreau informații, sfaturi pentru un anumit subdo-meniu al acvaculturii. Le-am explicat avantajele și dezavantajele care apar în condițiile unei mări deschise. O altă categorie, a celor cu bani mulți, mă întrebau: Ce îmi propuneți să fac, ce afacere ar putea să meargă! În astfel de cazuri, evident, nu aveam răs-puns” - relatează Simion Nicolaev.Acvacultura este abia la început pe coasta românească a Mării Negre. În prezent, funcționează o singură unitate: „Maricultura” SRL.În urmă cu câțiva ani - povestește Nicolaev -, Joe Borg, comisar european pentru afaceri maritime și pescuit în perioada 2004 - 2010, a vizitat institutul și a întrebat: „Câte companii de acvacultură aveți?” „I-am spus că doar una singură, Maricultura SRL. A rămas foarte surprins. I-am explicat că sunt preferate acti-vitățile comerciale cu profituri rapide și mai puțin riscante. Dar mai este o problemă: actuala legislație prevede posibilitatea închirierii luciului de apă, de la Apele Române, doar pentru un singur an. Este un mare dezavantaj pentru investitori. Dacă nu au un contract de concesionare pe o perioadă lungă, nicio bancă nu le creditează o asemenea afacere. Eu am făcut demersuri la Ministerul Mediului pentru rezolvarea acestei probleme, de care depinde dezvoltarea acvaculturii în România.”„Maricultura” SRL a înființat, în urmă cu câțiva ani, o fermă de midii și stridii japoneze, în partea de sud a digului de la Agigea. Exploatarea ocupă 14 ha de luciu de apă și, conform informațiilor postate pe site-ul său, produce 20 tone de „fructe de mare”, pe an. Producția ajun-ge în restaurante și în lanțurile comerciale.„Grigore Antipa“ aclimatizează calcanii„În acest an, institutul a început lucrul efectiv la o stație de creștere a calcanului de Atlantic. Proiectul e realizat în colaborare cu o firmă românească, care benefi-ciază de sprijinul unor companii din Danemarca. Stația va fi amplasată la nord de portul Midia. În cadrul proiectului, institutul realizează primele studii în vederea aclimatizării acestei specii. În primăvara anului 2012, au fost aduse o tranșă de 50 de exemplare și alta de peste 100 de exemplare cu diametrul de 5 - 6 cm, care au fost depuse în bazinele institutului. În prezent, acestea se află în carantină. Urmărim evoluția lor în condițiile de salinitate a apei Mării Negre. La sfârșitul lui 2012 sau începutul anului viitor, când instalațiile stației vor fi finalizate, prima serie de calcani va fi mutată în bazinele special amenajate și va începe producția industrială. În decurs de doi ani și jumătate, calcanii ating greutatea de 2 kg. Este exact dimensiunea care interesează din punct de vedere comercial, preferată într-un restaurant. Investitorul intenționează să aducă și puiet de calcan de Marea Neagră, de la stația din Trabzon, Turcia” - relatează șeful institutului.