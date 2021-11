Cafeaua devine produs de lux. De ce s-a scumpit iar?

S-a scumpit şi transportul containerizat. Au fost ceva probleme două-trei luni când containerele au fost blocate prin America şi prin China şi au dus la scumpiri ale cafelei. Creşterile au fost mai mult de 20% la toate originile. Traderii nu au probleme cu stocurile, cine şi-a permis a cumpărat şi are depozitul plin”, a declarat Ştefan Dinescu, fondatorul unei cafenele din Constanţa.







„Sperăm ca noua recoltă din Brazilia să aducă lucrurile la normal”



Săptămâna aceasta, la bursa de la New York, preţurile pentru contractele cu livrare în luna martie au crescut cu 4,6%, până la 2,3475 dolari pentru o livră (0,45 kilograme), cel mai ridicat preţ înregistrat după luna ianuarie 2012. Este vorba de un preţ aproape dublu faţă de cel înregistrat în urmă cu un an. Specialiştii pieţei cafelei sunt de părere că din cauza lipsei stocurilor din Brazilia, piaţa se va inflama în perioada următoare, iar preţurile ar putea ajunge la 2,70 şi chiar 2,80 de dolari pentru o livră de cafea arabică. Şi Vietnamul care este cel mai mare producător de cafea robusta s-a confruntat cu probleme din cauza perturbărilor de-a lungul lanţurilor de aprovizionare şi creşterii costurilor cu transporturile maritime pe rutele din Asia. În aceste condiţii, România nu va putea ţine ritmul scumpirilor, decât cu un consum în scădere a cafelei. „Până acum, nu am scumpit preţul cafelei, dar de data aceasta am urcat şi noi preţul cu 20%. Simţim o scădere a vânzărilor din cauza pandemiei şi pentru că nu putem primi clienţi decât cu certificat verde, pentru cei care consumă la masa, dar am fost susţinuţi de vânzările online. Sperăm ca în decembrie-ianuarie când sunt gata noile culturi de cafea, lucrurile să intre în normal”, a mai spus specialistul cafegiu.





Cafegiii resimt cel mai tare scumpirea elixirului fericirii. Anul acesta a fost nefast pentru consumatorii de cafea, care au scos mai mulţi bani din buzunar. În octombrie a fost a doua majorare importantă a preţului, care a crescut cu 20 %. Principalele cauze au fost schimbările climatice şi criza containerelor. Adică, Brazilia, care este cel mai mare producător de cafea arabica, a trecut prin cel mai grav îngheţ din ultimii ani şi cea mai cruntă secetă. În iulie, Brazilia s-a confruntat cu un val de aer polar, dar şi cu ninsori, iar înainte de frig a fost secetă profundă care a afectat producţia din anul acesta. Multe culturi s-au distrus ceea ce a dus la majorări de preţ atât la cafeaua verde cât şi la cea prăjită. Un alt aspect care a contribuit la escaladarea preţurilor a fost şi faptul că traderii au fost nevoiţi să plătească mai mult la transportul maritim care s-a scumpit foarte mult pe fondul pandemiei de coronavirus. „Brazilia a dat tonul scumpirilor pe fondul deţinerii majorităţii pieţei la cafeaua arabica. Din cauza schimbărilor climatice care au afectat-o în acest an, cafeaua din Brazilia s-a scumpit.