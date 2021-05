Cador Home, My Geisha și cafeneaua Filicori Zecchini, printre noile spații inaugurate în City Park Mall în luna mai

Constanța, 10 mai 2021 – Luna mai debutează la City Park Mall cu deschiderea a două noi magazine și o nouă cafenea dar și spații recent reamenajate pentru a întâmpina clienții în condiții de siguranță. Printre magazinele recent deschise în City Park Mall se numără și brandul fenomen al anului 2020 – My Geisha. Pasionații de design interior și cunoscătorii stilului minimalist sunt invitați să descopere farmecul noului concept de magazine Cador home, acum și în City Park Mall. Din 9 mai, constănțenii și nu numai se pot delecta la cafeneaua Filicori Zecchini, un spațiu creat să introducă clienții în atmosfera cafenelelor italiene, unde savurarea cafelei este un adevărat ritual. Printre magazinele care se bucură de un design nou, regândit pentru a oferi o experiență de shopping completă, se numără magazinele Musette, PUPA Milano și Căpșuni pe umeraș.Începând cu data de 9 mai, constănțenii pot descoperi la nivelul 0 din City Park Mall magazinul de parfumuri și skincare My Geisha, brandul fenomen al anului 2020, care în doar 3 ani a reușit să deschidă 29 magazine în Romania, dar și să depășească granițele țării: Viena, Bruxelles, Chișinău, Pescara, Valencia. Cu parfumuri puternice și persistente originare din Dubai, au devenit primii producători de parfumuri din România, iar de curând au lansat primele produse de skincare my Geisha, produse în Korea.Cador home, destinația celor pasionați de design interior și decorațiuni, se găsește de acum și în City Park Mall, unde propune un nou concept de magazin, #NewCador, un spațiu modern, dedicat stilului și calității și decorat astfel încât să inspire vizitatorii să redefinească look-ul propriului cămin. Farmecul noului concept de magazine Cador home constă în atenția deosebită acordată selecției pieselor. Creațiile designerilor Espiel sunt atracțiile principale, în timp ce produsele din bumbac - lenjeriile de pat, cuverturile și pernele decorative - de la Nef Nef sunt pregătite cu atenție în decoruri care să ofere relaxare și momente frumoase petrecute în confortul propriului cămin.Din 9 mai s-a inaugurat în City Park Mall și cafeneaua Filicori Zecchini, unde constănțenii și nu numai vor redescoperi experiența unui espresso italian original. Recunoscut drept unic reprezentant al adevăratului Espresso italian, Filicori Zecchini fiind una dintre cele mai vechi fabrici de prăjit cafea din Italia, conceptul cafenelei respectă atmosfera cafenelelor italiene unde savurarea unui espresso este un adevărat ritual. În plus, clienții se pot delecta cu numeroase sortimente de cafea, ceaiuri, ciocolată, croissante, prăjituri și înghețată.Tot începând cu luna mai, vizitatorii pot redescoperi trei magazine care propun un design nou și modern, adaptat nevoilor actuale ale clienților de a transforma shoppingul într-o experiență. Brandul Musette își așteaptă clienții cu un look nou. Destinația celor în căutarea unor piese vestimentare unice, Căpșuni pe Umeraș, își întâmpină clientele fidele cu un look proaspăt, iar până pe 26 mai cu o reducere de până la 50% și un accesoriu gratuit, la alegere, la cumpărături mai mari de 350 lei. Pupa Milano, un lider pe piața de cosmetice Made in Italy prin calitate și stil, cât și prin designul unic al produselor sale, a redeschis magazinul proaspăt reamenajat cu un nou concept de expunere și prezentare care se concentrează pe produsele vedetă și categoriile principale de produse.City Park Mall controlează traficul respectând recomandările autorităților: masca de protecție este obligatoriu a fi purtată de către toți angajații și clienții, iar centrul comercial a implementat un sistem pentru verificarea temperaturii la intrare și asigură distanțarea socială recomandată de autorități pentru un shopping responsabil și în siguranță. De asemenea, centrul comercial garantează distanțarea pentru a evita crearea de aglomerări în zonele de trafic intens cum ar fi: lifturi, scări rulante, zonă food-court, cozi la bancomate, intrări în mall. Totodată, aerul din centrul comercial este filtrat și schimbat o dată la trei ore, asigurând astfel o purificare intensivă a spațiilor.City Park Mall a primit Certificatul de Conformitate COVID-19. Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță. Experții Safe Asset Group (SAG), companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea, au certificat centrul comercial ca fiind conform normelor de prevenție.Puteți urmări toate campaniile City Park Mall pe https://city-park.ro/ și pe paginile de Facebook și Instagram