Cadeţii şi tinerii ofiţeri de marină vor naviga sub pavilionul României

O șansă istorică ce nu trebuie ratată!

Cadeții și tinerii ofițeri de marină vor naviga sub pavilionul României

Ideea înființării pavilionului maritim internațional al României nu este nouă. În august 1998, Guvernul Radu Vasile a aprobat OG 116 prin care instituia regimul special pentru activitatea de transport maritim internațional.Lovitura lui IsărescuConform actului normativ, armatorii beneficiau de scutiri la plata impozitului pe profit (38% la acea dată), a TVA, a taxelor vamale și accizelor, sprijinul statului în finanțarea construcțiilor de nave în țară sau la achiziționarea lor din import. În schimbul acestor facilități, companiilor de navigație li se cerea o taxă anuală, calculată în funcție de tonajul net și de vechimea navei (care putea fi de 375 $ în cazul unei nave de 1.000 tdw, mai tânără de 10 ani, sau de 5.980 $, în cazul unei nave de 150.000 tdw, în vârstă de peste 25 ani).În spiritul neseriozității românești, Guvernul Mugur Isărescu a desființat, prin celebrele OUG-uri 215 și 217 din decembrie 1999, facilitățile oferite de OG 116/1998, companiile înscrise în cel de-al doilea registru fiind obligate să plătească nu numai taxa anuală pe tonaj, ci și impozit pe profit. Reacția a fost previzibilă: armatorii s-au retras din regimul special maritim.După 13 ani, speranțele privind înființarea pavilionului maritim internațional al României renasc. Valentin Preda, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a înființat un grup de lucru pentru realizarea acestui proiect, din care face parte și Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.Oferta germană„Organizația noastră ar fi preferat pavilionul național românesc. Din păcate, acesta impune condiții de neacceptat pentru armatori. Cei câțiva armatori români care au mai rămas și-au transferat navele sub alte pavilioane. Întrucât nu mai are flotă sub pavilion național, România a devenit furnizor de forță de muncă pentru flotele străine. În prezent, Uniunea Europeană face presiuni asupra armatorilor comunitari să-și înregistreze cel puțin 60% din capacitatea de transport sub pavilioanele europene. Ca urmare, aceștia au început să caute pavilioanele cele mai convenabile pentru navele lor. Începe migrația dinspre pavilioane de complezență, non-europene (precum Panama, Liberia etc.) spre pavilioanele din Europa. În UE, sunt prea puține țările care să nu fi creat un al doilea pavilion, așa numitul pavilion internațional, care oferă facilități armatorilor. Pentru că România nu mai are flotă, statul nu a mai fost interesat de cel de-al doilea pavilion, deși armatorii rămași pe piață și-ar fi dorit ca el să existe. La inițiativa unor oameni de afaceri germani, care sunt interesați ca România să-și înființeze propriul pavilion internațional, secretarul de stat Valentin Preda a decis să înființeze un grup de lucru la Ministerul Transporturilor, pentru acest proiect” - relatează liderul sindical.Oamenii de afaceri germani vor ca viitorul pavilion internațional al României să ofere condiții atractive (facilități și funcționari corecți) pentru armatorii germani care vor fi nevoiți să-și reînmatriculeze navele în Europa.„Prin acest al doilea pavilion, țara noastră nu va face o concurență neloială celorlalte state, nu va face dumping. Va respecta directivele europene și convențiile internaționale. Inițial, noi, reprezentanții SLN, am fost pe punctul de a respinge propunerea, dar am primit asigurări din partea oamenilor de afaceri germani că doresc respectarea tuturor cerințelor legislației internaționale, europene și naționale. Toate aspectele sociale privind contractele colective și individuale de muncă, asigurările sociale și de sănătate, acest grup de investitori germani vrea să le transpună în reglementări. În cadrul pavilionului își vor găsi rezolvarea probleme legate de învățământul marinăresc: practica cadeților, locuri de muncă pentru absolvenți, finanțarea pregătirii studenților, creșterea calității pregătirii profesionale” - afirmă Adrian Mihălcioiu.Avantaj RomâniaÎnființarea pavilionului maritim internațional prezintă numeroase avantaje pentru România: statul va încasa sume importante din taxa de tonaj; vor fi create locuri de muncă pentru actualii și viitori navigatori, precum și locuri de practică pentru cadeți; numele țării și al portului Constanța vor reveni pe mările și oceanele lumii, înscrise pe nave.SLN va colabora cu toate sindicatele naționale care vor avea marinari pe aceste nave și va avea rol de supraveghetor. Conform propunerilor SLN, pavilionul internațional va trebui să cuprindă, printre altele:- un sistem de asigurări sociale și de sănătate pentru navigatorii români, europeni și non-europeni de pe aceste nave;- contracte colective de muncă încheiate cu organizațiile reprezentative ale navigatorilor;- un sistem de raportare a tuturor incidentelor și accidentelor în care navele și navigatorii sunt implicați;- un sistem de asigurare P&I și hull and machinery, pentru cazurile grave de accidente marine și poluare a mediului, la limita maximă, astfel încât statul român să aibă o cât mai mică responsabilitate;- obligativitatea acceptării a cel puțin un ofițer practicant în fiecare compartiment, al fiecărei nave;- implicarea armatorilor în școlarizarea tinerilor ofițeri (contracte de școlarizare cu facultățile);- repararea navelor și construcția de nave noi cu prioritate în șantierele românești, cu respectarea legii cererii și ofertei;- implementarea Convenției internaționale MLC - 2006, pe toate navele, și respectarea tuturor convențiilor ILO, IMO;- raportarea navigatorilor europeni și non-europeni.La toate acestea se vor adăuga reglementările privind fiscalitatea, brevetele și licențele, certificările, noxele, creditarea și garanțiile bancare, ordinea de plată a datoriilor în cazul executării silite etc.„În cadrul pavilionul internațional, statul român trebuie să admită prezența gărzilor înarmate la bordul navelor, la tranzitarea zonelor de mare risc, infestate de pirați, conform recomandării IMO. Va fi o oportunitate de locuri de muncă pentru foști lucrători din MApN și Ministerul de Interne” - afirmă liderul sindical.O lege simplă și eficientăCe șanse de reușită are acest proiect? „Cred că foarte mari - spune Mihălcioiu. Secretarul de stat Valentin Preda se implică cu mare determinare în realizarea lui și vrea să iasă așa cum îl gândesc specialiștii: o lege simplă, modernă, eficientă și stabilă, care să nu poată fi schimbată după cum bate vântul în politică. Ultimul său cuvânt a fost: susțin toate propunerile voastre, pentru a fi înscrise în legea de pavilion!”