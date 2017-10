Cadeţii români ar putea face practica în flota Republicii Moldova

Cadeții români ar putea face practica în flota Republicii Moldova

Tinerii care se pregătesc să devină navigatori sunt cei mai interesați de proiectul registrului maritim internațional al României. O demonstrează numărul mare de mesaje postate pe site-ul redacției, atunci când abordăm acest subiect. Din păcate, nimeni nu poate spune, la această oră, când va fi înmatriculată prima navă.În 2012, cadeții români s-au confruntat cu cea mai gravă criză a locurilor de practică din ultimii ani și, după cum merg lucrurile în flota europeană, sunt puține șanse ca situația să se amelioreze în 2013. Tocmai de aceea, deschiderea registrului maritim e mai necesară decât oricând.Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, consideră că ar fi suficient să se atragă 150 de nave sub pavilionul românesc pentru a asigura necesarul anual de locuri de practică.Mai există și altă soluție? Am putea apela la sora noastră, Moldova, care are peste 400 de nave comerciale înregistrate sub pavilionul său. Așa cum foarte mulți tineri din Moldova învață în România, inclusiv în domeniul navigației maritime, n-ar putea și cadeții români să-și facă stagiile de practică pe navele Moldovei?„Condiția este ca, la nivel de guverne, de ministere să existe un acord în acest sens. Dar trebuie să mai avem în vedere un lucru: navele sub pavilion Moldova, cel puțin cele inspectate de Federația Internațio-nală a Transportatorilor, sunt în zona de limită a standardelor teh-nice internaționale. Din acest motiv, SLN nu ar putea să le recomande cadeților români să meargă pe acele nave, mai ales că, preponderent, armatorii și echipajele sunt din țările arabe. Când pavilionul Moldovei va fi scos de pe lista neagră a Paris Memorandum și va ajunge pe lista albă, ne vom schimba și noi atitudinea. La mod declarativ, Guvernul Moldovei intenționează să aducă flota în standard. În mod normal, ar trebui să existe și o orga-nizație sindicală reprezentativă pentru navele Moldovei. Toate sindicatele navigatorilor de la Marea Neagră încurajează apariția acestui sindicat” - a declarat, Adrian Mi-hălcioiu.