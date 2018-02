Cadet la Eastern Pacific

„Am plecat în voiaj în semestrul doi, din anul IV, pe o navă a companiei Eastern Pacific - relatează Robert - Ionuț Dinu, anul IV complementar, la Universitatea Maritimă din Constanța. Am fost recrutat în urma unui anunț, transmis la UMC. Am participat la un examen de selecție complex. Mai întâi, am completat un test cu 30 de întrebări, după care am participat la un interviu în limba engleză. Au fost întrebări referitoare la personalitatea mea, la aspirațiile mele, iar ulterior, întrebări pe teme de specialitate, privind cunoștințele acumulate în toți anii de studiu. A urmat un alt interviu în limba română, cu întrebări din marinărie.Răspunsurile mele au fost trimise în Singapore, la sediul social al firmei, iar după câteva zile am fost anunțat că am fost selecționat și că va urma un nou interviu. Acesta a fost tot în engleză, dar cu întrebări mult mai complexe. Se vede că am făcut o impresie bună, căci a doua zi am fost anunțat că am reușit. Mai târziu, am aflat că doar cinci studenți au fost aleși, din mai mult de 50 înscriși.Trebuie să știți că încă din anul I am făcut cursurile IMO și am tot căutat să plec în voiaj. Multe firme mi-au spus să mai încerc peste o săptămână, două. Am perseverat, dar de fiecare dată am primit același răspuns.În anul II am reușit să plec ca steward un ro-ro ferry-boat. Acolo am văzut ce înseamnă munca pe o navă. Apoi, am plecat să fac de pază pe o navă, în cadrul unui echipaj minim de siguranță. În afară de mine, mai erau comandantul și șeful mecanic. A fost un voiaj de numai o lună de zile.Stagiul de cadet l-am făcut pe o navă bulk-carrier a Eastern Pacific, într-un voiaj serios, respectabil. Am avut parte de doi comandanți, despre care am aflat că erau cei mai buni din flota de bulk-uri. Unul era bulgar, iar celălalt, ucrainean. M-am înțeles foarte bine cu ei. De câte ori mă aflam în comandă, alături de ei, zâmbeau. Îmi spuneau Robertino. Mă simțeam ca într-o familie. A fost super OK!În prima lună de voiaj, am efectuat serviciul de cart, de opt ore, alături de ofițerul III. Pe covertă lucram tot alături de el. Ce făcea el, făceam și eu. Era o muncă de două - trei ore, de întreținere: vopsit, mațagonit. O săptămână am stat și cu nostromul. Am învățat cum se aplică vopseaua, cum trebuie pregătită puntea și multe alte lucruri utile pe care trebuie să le cunoască un ofițer. Voi ști ce să îi cer unui marinar, când voi fi ofițer; voi ști să-l îndrum ce să facă.În cartul de opt ore, în comandă, am învățat, am citit, am predat, mi s-a răspuns. Am fost foarte mulțumit.Am avut salariu, asigurare de viață, de boală. Nu a fost niciun incident, Am venit acasă sănătos și întreg. Într-un cuvânt, am avut un voiaj foarte, foarte bun.