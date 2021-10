Buteliile s-au scumpit cu 25% în ultimele două luni. „Probabil că n-o să mai dau drumul la aragaz”

Dar pentru cei cu familii numeroase, cu doi, trei copii e musai să gătească. „Noi folosim încă butelia la aragaz. La noi în bloc nu au ajuns încă gazele pentru că sunt mulţi vârstnici şi au fost reticenţi să aducem gaze în bloc. Mai foloseam o plită electrică pentru gătit, dar de când s-a scumpit curentul nu o mai folosesc. Acum că şi butelia este scumpă şi nu-mi ajunge o butelie pe lună, consumăm două butelii, nu ştiu ce o să facem”, a declarat Ioana Tudor, mamă a doi copii. „Am 76 de ani şi nu mi-am pus gaze, folosesc încă butelia. Am o pensie mică, sunt singură, şi nu-mi permit să trag gaze. Am văzut că s-a scumpit şi butelia. Probabil că nu o să mai dau drumul la aragaz”, a mărturisit Magdalena Simu, pensionară. Dacă o butelie normală, de 9 kg umplută cu amestec de butan costă între 90 - 120 de lei, în funcţie de cartierele Constanţei, una de 11 kg costă între 100 - 130 de lei. Mulţi au înlocuit butelile clasice, cu cele cu gaz lichefiat. „De mulţi ani folosesc GPL pentru gătit. Este mai convenabil. Vin la staţie, dau 50 de lei şi îmi umplu butelia. Şi mă ţine o lună şi mai bine că suntem doi pensionari şi nu am avut probleme”, ne-a spus Ion P., pensionar. Dacă GPL-ul era o soluţie salvatoare pentru bugetele restrânse, trebuie spus că şi acesta s-a scumpit cu 20% în ultimele două luni, iar trendul este ascendent pentru perioada următoare, spun specialiştii în domeniu.



Calitatea gazului livrat în reţea lasă de dorit



Ar mai fi un aspect constatat de mai mulţi constănţeni care folosesc reţeaua de gaz locală. Aceştia s-au plâns în mai multe rânduri, pe adresa redacţiei „Cuget Liber”, că puterea calorică a gazelor este foarte slabă şi pentru a fierbe un ibric de apă aştepţi şi 20 de minute.





„Vreau să vă semnalez faptul că de când m-am racordat la instalaţia de gaz a blocului în care locuiesc, mâncarea o fac în două ore, în loc de o oră, cum era când foloseam butelia. Gazul parcă nu mai este ce trebuie, şi nu are putere. De aceea, am şi consum mare, dar practic, nu gătesc decât o dată sau de două ori pe săptămână”, a scris Aneta M., cititoare a cotidianului „Cuget Liber”. Contactaţi, cei de la Distrigaz au răspuns că: „Furnizarea gazelor este în parametri şi că este posibil să fie mici fluctuaţii de presiune între anumite intervale orare”. Ca sfat, poate ar fi bine să vă achiziţionaţi un aragaz cu dublă utilizare, şi gaz şi curent electric, pentru a alterna consumul şi a înjumătăţi factura la utilităţi.





Vine iarna şi în materie de încălzire şi pregătire a hranei, românilor nu prea le rămân alternative mai ieftine. Preţul gazelor naturale şi electricitatea s-au scumpit, lemnele la fel, buteliile care funcţionează tot cu gaz de asemenea, ce ne rămâne ca alternativă? Mai nimic! Fie mâncăm mai puţin pentru că, oricum, şi coşul zilnic este mai scump şi nu mai dăm drumul la aragaz, fie luăm masa la locul de muncă şi acasă ne odihnim.