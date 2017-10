Business Networking Event organizat de JCI

Astăzi, începând cu ora 18.00, JCI Constanța organizează evenimentul bine-cunoscut pe plan național și internațional, B.N.E. (Business Networking Event), la restaurantul HARLEQUIN din Mamaia. Și în acest an, B.N.E. reunește profesioniști dintr-o gamă variată de domenii și expertize cu scopul de a identifica noi oportunități de business și de a-și extinde rețeaua de contacte profesionale.Business Networking Event are drept scop interacțiunea între oamenii de afaceri, manageri sau persoane „cheie” din diverse companii sau organizatii, membrii sau parteneri JCI Constanța și orice persoană interesată de noi parteneri sau colaboratori in afaceri.Evenimentul este conceput sub forma de speed-dating, astfel încât toți participanții să interacționeze unul cu celalalt, timp de 5 minute, prin rotație. Astfel, toți cei prezenți în sală au posibilitatea să identifice căi de colaborare în viitor. Surpriza acestui eveniment constă într-o tombolă cu premii oferite de partenerii JCI Constanța. Taxa de participare este 35 de lei. Rezervările la B.N.E. se fac până la data 3 martie 2015, la numărul 0727 237 722. Persoanele înscrise vor fi contactate ulterior telefonic sau pe e-mail.