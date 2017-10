Bursele din Europa şi SUA au înregistrat căderi puternice

Bursele din Europa și SUA au înregistrat căderi puternice

Ştire online publicată Vineri, 19 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Bursele din Europa și Statele Unite ale Americii au înregistrat joi căderi puternice, pe fondul incertitudinilor cauzate de recentele turbulențe pe piețele internaționale, potrivit BBC News.Astfel, pentru indicele FTSE 100 al bursei londoneze, CAC al bursei franceze și cel al bursei de la Frankfurt, Dax, scăderea a fost de circa 5%, în timp ce indicele Dow Jones a pierdut mai mult de 4% în ultimele tranzacții, conform datelor publicate de BBC.Acțiunile bancare au suferit căderi mult mai pronunțate după ce Banca Centrală Europeană a împrumutat bani către o bancă din zona euro. Aceasta a fost a doua zi de scăderi ale acțiunile bancare, vânzările rapide de miercuri venind pe fondul observațiilor făcute de cancelarul german Angela Merkel și de președintele francez Nicolas Sarkozy privind introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare, relatează BBC.În Londra, Barclays căzuse cu 7,9%, Royal Bank of Scotland cu 6,3%, Lloyds Banking Group cu 7,1% și HSBC Holdings pierduse 4.4%. În Germania, Commerzbank înregistrase un declin de 5,3% și Deutsche Bank fell de 4,3%. Pe Walll Street, Bank of America raporta o cădere de peste 7%, potrivit BBC News.În Franța, câteva din cele mai mari bănci au avut o cădere puternică, respectiv Societe Generale de 7,3% și Credit Agricole de 4,2%.Propunerea celor doi lideri europeni are în vedere strângerea de bani pentru susținerea viitoarelor fonduri de salvare. De asemenea, s-a făcut apel la "o guvernanță real economică" pentru zona euro, ca răspuns la criza datoriilor. În prezent, există îngrijorări legate de situația datoriilor din zona euro, care a dus deja la nevoia de salvare a Greciei, Irlandei și Portugaliei, existând aceleași riscuri și în cazul Italiei, Spaniei și Franței, precizează sursa citată."Traderii, îngrijorați de posibila expunere a bancilor europene la aceste probleme, au văzut în întâlnirea de miercuri o altă oportunitate pierdută de a a face față crizei și de a calma incertitudinile de pe piață", potrivit BBC.