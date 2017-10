Bursa sună clopoţelul pentru egalitatea dintre sexe

Bursa sună clopoțelul pentru egalitatea dintre sexe

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Bursa de Valori București, alături de alte 34 de burse de valori din întreaga lume, va organiza o deschidere oficială a ședinței de tranzacționare. Evenimentul are ca mesaj „Sună clopoțelul pentru egalitatea de gen” și este organizat sub patronajul United Nations Women, UN Global Compact, UN Sustainable Stock Exchanges, International Finance Corporation, World Federation of Exchanges, precum si al Women in ETFs.