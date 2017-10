Bursa s-a prăbuşit la cel mai scăzut nivel de după 2008. Recesiunea ameninţă şi Europa

Criză în SUA:

Bursa s-a prăbușit la cel mai scăzut nivel de după 2008. Recesiunea amenință și Europa

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Bursa din New York și-a încheiat ieri cea mai proastă zi de după izbucnirea crizei financiare, informează Associated Press. Criza se extinde și în Europa, FMI anunțând că nu are fonduri suficiente pentru a salva Italia și Spania, potrivit Realitatea.net.Miercuri seara, susținătorii i-au cântat "La mulți ani" președintelui, care participa, la Chicago, la o serie de evenimente în vederea colectării de fonduri pentru finanțarea campaniei sale electorale, departe de luptele din Congres și de criza care amenință tot mai mult SUA.Indicele industrial Dow Jones a scăzut cu peste 500 de puncte /4,3 %/, ajungând la 11,384 după 22 octombrie 2008. Investitorii sunt îngrijorați de faptul că economia Statelor Unite va intra într-o altă recesiune și că problemele datoriei în Europa nu sunt închise pentru a fi rezolvate. Dow Jones a pierdut 513 puncte, sau 4,3 la sută, indicele S&P 500 a scăzut cu 60 de puncte, 4,8%, ajungând la 1.200 și Nasdaq a scăzut cu 137 de puncte, 5,1%, până la 2.556.Criza datoriilor suverane se apropie cu pași repezi de Spania și Italia, a treia și a patra mare economie din zona euro, ceea ce trimite unde de șoc și în sectorul bancar, unde băncile preferă să țină banii la BCE decât să îi împrumute altor creditori. Acest lucru duce cu gândul la situația generată de falimentul băncii Lehman Brothers, când băncile refuzau să se mai împrumute reciproc. Citește mai departe...