Bursa de Valori Bucureşti, în topul creşterilor din Europa

Bursa de Valori București, în topul creșterilor din Europa

Piața de capital din România înregistrează o creștere spectaculoasă. Interesul investitorilor pentru companiile listate a făcut ca principalii indici ai bursei din București să aibă un plus de 16% în primele 4 luni ale anului 2017.Valoarea medie zilnică de tranzacționare la BVB a crescut cu 17% în primele patru luni. Capitalizarea companiilor românești a atins un vârf de 19,44 miliarde de euro la jumătatea lunii aprilie, cea mai mare valoare din ultimele 20 de luni.Principalul indice la pieții de capital românești, BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 12 companii, s-a apropiat în aprilie de nivelul de 8.300 de puncte, cel mai mare nivel din acest an. Cu 8.296,75 puncte realizate la finalul ședintei de tranzacționare de pe 24 aprilie, indicele BET a atins atunci cea mai mare valoare din primele patru luni ale acestui an.„România rămâne în topul creșterilor, în liga burselor europene, după primele patru luni. Rata de creștere de 16% din România este dublă în acest an față de cea din Germania, Franța sau media țărilor emergente incluse în indicele MSCI,” a declarat Ludwik Sobolewski, CEO al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).La nivelul celor 12 companii incluse în BET, cele mai mari creșteri au fost în cazul de Conpet, cu un avans al prețului acțiunilor de 61,8% și Nuclearelectrica, ale cărei acțiuni s-au apreciat cu 39%. Acțiunile emitentului BVB au avansat cu aproape 10%.Valoarea medie zilnică de tranzacționare a fost cu 17% peste nivelul înregistrat în perioada ianuarie - aprilie 2016. Cele mai tranzacționate cinci companii pe piață principală, în funcție de valoare, au fost în primele patru luni din acest an: Banca Transilvania (534,5 milioane de lei), Fondul Proprietatea (382,3 milioane de lei), Romgaz (260,5 milioane de lei), OMV Petrom (234,1 milioane de lei) și BRD - Groupe Societe Generale (231,2 milioane de lei).Valoarea de piață a companiilor românești listate la Bursa de Valori Bucuresti a crescut în fiecare lună din acest an pentru ca în aprilie să se înregistreze cea mai mare valoare din primele patru luni ale anului 2017, pentru acest indicator. Astfel, pe 13 aprilie 2017, capitalizarea companiilor românești a atins un vârf de 19,44 miliarde euro, cea mai mare valoare din ultimele 20 de luni. Un nivel similar a fost înregistrat pe data de 7 august 2015.„Companiile românești au câștigat la nivel de capitalizare bursieră peste 10 miliarde de lei (aproape 2,4 miliarde de euro) în primele patru luni ale anului 2017. în plus, vorbim de unele dintre cele mai mari valori din ultimele 20 de luni în ceea ce privește capitalizarea lor”, a spus Lucian Anghel, președintele consiliului de administratie al Bursei de Valori București.