Bursa de Turism a ANAT şi-a început lucrările la Mamaia

Bursa de Turism a ANAT și-a început lucrările la Mamaia

După ce la începutul acestei săptămâni Federația Patronatelor din Turism România a organizat Bursa de Turism Litoral 2008, începând de ieri, Asociația Patronală Mamaia în colaborare cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism a demarat lucrările Bursei de Turism din toamnă. Potrivit informațiilor oferite de către Corina Martin, președintele ANAT pentru Regiunea de sud-est, evenimentul se va desfășura în două etape, respectiv în perioada 19-20 septembrie în stațiunea Mamaia și în perioada 21-22 septembrie în stațiunea Neptun. Din primele estimări, la eveniment sunt așteptate să expună aproximativ 100 de hoteluri și agenții de turism de pe litoral, organizatorii apreciind că numărul total al participanților se va ridica la peste 300 de persoane. „Pentru că este prima bursă de turism organizată de Asociația Patronală Mamaia am dorit ca aceasta să fie una mai specială. Din acest motiv am decis ca ea să se desfășoare în două locații. Astfel, o parte din hoteluri, în special din stațiunea Mamaia și din stațiunile din imediata apropiere a Constanței vor expune în prima parte a bursei, urmând ca unitățile hoteliere din stațiunile din sudul litoralului să expună în cea de a doua etapă. Totuși, vor exista și unități hoteliere care își vor prezenta ofertele în ambele locații ale bursei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Corina Martin. La rândul său, Andrei Trandafir, președintele Asociației Patronale Mamaia, a anunțat ieri, prin intermediul unui comunicat, că pe lângă contractarea ofertelor de anul viitor, printre obiectivele bursei din acest an se numără și analizarea problemelor cu care s-au confruntat agenții economici din turismul de pe litoral în sezonul estival recent încheiat, căutându-se astfel înlăturarea deficiențelor de comunicare și realizarea unei colaborări proactive între toți factorii implicați. „Ne propunem să armonizăm relația cu agențiile de turism prin negocierea unor norme contractuale unitare la nivel de stațiune și dorim să dezbatem intențiile de investiții publice și private pe care le avem pentru sezonul estival din anul următor. Nu se vor putea definitiva la Bursa de Turism din toamnă prețurile practicate pentru sezonul următor, dat fiind faptul că acestea depind în cea mai mare măsură de politica guvernamentală cu privire la creșterea prețurilor la utilități și de normele salariale", se arată în comunicat. De asemenea, acesta a anunțat că o nouă ediție a Bursei de Turism va fi organizată în primăvara anului viitor, eveniment în cadrul căruia vor fi stabilite condițiile finale de desfășurare ale contractelor, vor fi dezbătute ultimele noutăți economice și se va încerca identificarea planurilor comune de măsuri cu agențiile de turism. 