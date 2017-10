Bursa a început în forţă anul 2017

Bursa a început în forță anul 2017

Bursa de Valori București (BVB) a deschis anul 2017 în creștere. Luna trecută a avut cel mai bun ianuarie din 2012 și până în prezent, în ceeea ce privește valoarea tranzacțiilor din piața principală de acțiuni. Potrivit datelor BVB, valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni a crescut în ianuarie 2017 cu aproape 25% comparativ cu decembrie 2016 și cu mai mult de 12% față de prima lună a anului precedent, la 710 milioane de lei.„A fost unul dintre cele mai bune începuturi de an - a declarat Ludwik Sobolewski, directorul general al BVB. Investitorii au încredere și observăm o creștere susținută a interesului lor de la an la an, odată ce eforturile BVB de a crește activitatea și vizibilitatea pieții încep să dea roade. Dacă adăugăm la această imagine posibilitatea de a fi promovați la statutul de piață emergentă, atunci rezultate și mai bune pot apărea în urma acestei upgradări.”„Piața a început anul cu optimism și suntem bucuroși că sentimentul pozitiv e din nou la cote înalte printre investitori. Sperăm să vedem mai mulți investitori interesați de piața de capital, mai multe companii listate și o piață care continuă să evolueze în direcția care va face din România o piață emergentă”, a declarat Lucian Anghel, președintele BVB.După randamentele foarte bune obținute în 2016, de aproape 10% pentru BET-TR, sunt premise ca și în 2017 să conducem în clasamentul celor mai mari dividende acordate la nivel internațional, a declarat președintele BVB în raportul lunar adresat investitorilor.Indicele BET-TR, care include cele mai lichide zece acțiuni și dividendele distribuite acționarilor acestor companii, a crescut cu 6,11% în ianuarie. Indicele BET, care reflectă evoluția celor mai tranzacționate zece companii, a început anul 2017 cu o majorare la fel de puternică, de 6,11%, cel mai mare procent de creștere din rândul celor cinci piețe analizate în această perioadă (+2,22 în Austria, +2,66 în Bulgaria, +1,18 în Cehia, +1,49 în Ungaria, +6,11 în România).Capitalizarea bursieră a tuturor companiilor listate la Bursa de Valori București a fost de 152,5 miliarde lei la finalul lunii ianuarie 2017, nivel care corespunde unei cifre de peste 33,8 miliarde de euro. Din această sumă, capitalizarea bursieră a companiilor românești a fost de 81 de miliarde lei, adică 18 miliarde de euro.