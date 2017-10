Bulgaria invită IMM-urile constănţene la afaceri relaxate

Bulgaria invită IMM-urile constănțene la afaceri relaxate

Trecând peste faptul că Bulgaria are o rată fixă de schimb la euro, de 1,9 leve, cel mai mic impozit pe profit, de 10%, și cel mai scăzut nivel al salariilor din Uniunea Europeană, motivul principal pentru a intra în afaceri pe piața vecinilor de la sud este modul relaxat în care aceștia privesc business-ul. Ieri, la Constanța, reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Bulgaro – Română (CCIBR) s-au întâlnit cu mai mulți patroni constănțeni, pentru a-i convinge să înceapă afaceri peste graniță, împreună cu firme din Bulgaria. CCIBR a fost înființată special pentru a facilita accesul pe piața bulgărească a IMM-urilor din Constanța și din celelalte județe de graniță. Evident, organizația funcționează și în sens invers, ajutând companiile din Bulgaria să intre pe piața românească. „Piața din Bulgaria este una în creștere. Mediul de afaceri este stabil iar autoritățile locale din majoritatea orașelor mari sunt extrem de deschise la investițiile străine. De altfel, majoritatea lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii de afaceri a fost făcută prin parteneriate public – private, spre deosebire de România. De asemenea, cele mai multe firme bulgărești vor mai mult decât un simplu schimburi de mărfuri cu un IMM românesc. Vor să înființeze societăți mixte și să încheie parteneriate pe termen lung“, explică Ion Dănuț Jugănaru, vicepreședintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța, partenerul CCIBR în cadrul proiectului de dezvoltare a afacerilor transfrontaliere între firmele din România și Bulgaria. Cei interesați să facă afaceri la sud de graniță trebuie să știe că bulgarii abordează business-ul în mod deschis și prietenos. Engleza este vorbită pe scară largă în Sofia și în cele mai multe orașe mari iar în județele de graniță se vorbește și româna. Oricum, cine are de gând să dezvolte afaceri pe termen lung merită să învețe și câteva fraze în bulgară. Un alt aspect important este că bulgarii își clatină capul când vor să spună „Da“ și îl înclină în față când vor să spună „Nu“, adică exact invers față de români. „Ținuta de business este elegantă, aproape tot timpul, respectiv costum și cravată pentru domni și costum normal pentru doamne. În general însă, bulgarii sunt destul de toleranți în ceea ce privește codul ținutei“, spune Elena Ivanovici, directorul executiv al CCIBR. Managerii bulgari se așteaptă ca firmele care vor să își promoveze un produs să știe de prima data ce preț oferă. Orice amânare a prezentării acestor detalii este sancționată. De asemenea, bulgarii se așteaptă că vizitatorii străini să fie punctuali. Asta nu înseamnă însă că și ei vor fi punctuali la rândul lor. Inițiativele și promisiunile sunt făcute cu seriozitate, deși sunt șanse să nu fie onorate pe termen lung. „Spre exemplu, dacă ți se promite că vei primi informații într-o săptămână, e posibil ca și după o lună să tot aștepți. Așa se întâmplă însă peste tot în lume. Soluția este păstrarea contactului în mod politicos și regulat, pentru a stabili o relație bună de colaborare“, mai spune directorul executiv al CCIBR. Spre deosebire de România, divertismentul nu este o componentă majoră a vieții de afaceri. Invitații străini vor fi luați la prânzuri sau la cine, neexistând prea multe șanse pentru nopți albe în cluburi și discoteci. Nu în ultimul rând, numerarul face încă legea în Bulgaria, cărțile de credit fiind folosite destul de rar, cu excepția notelor de plată de la hoteluri și restaurante mai mari. Bancomatele se găsesc peste tot, suma maximă care poate fi retrasă zilnic fiind de 204 euro. Există însă foarte multe case de schimb, cele amplasate în regiunile de graniță acceptând și lei. „Fiind membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, Bulgaria oferă în rest toate facilitățile vamale și de transport întâlnite pe întreg teritoriul european“, mai spune Elena Ivanovici. 