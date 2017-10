Bulgaria a retras licenţa de operare a Lukoil

Bulgaria a retras licența de operare a Lukoil

Agenția Vamală din Bulgaria a retras licența Lukoil de stocare și de transport a carburanților, din cauza unor nereguli legate de înregistrarea volumului care circulă prin rețeaua de conducte operate.Retragerea licenței se referă la conductele petroliere dintre rafinăria Neftochim din Burgans și o unitate a companiei din Ilienți, de lângă Sofia, relatează Novinite.Lukoil are termen până pe 31 mai să aplice măsurile cerute în privința înregistrării volumului de carburanți, se arată într-un comunicat al agenției.Mai multe inspecții efectuate de agenție în această lună au scos la iveală lipsa aparatelor de măsurare a volumului, în anumite locații, precum și existența unor conducte care ocolesc aparatele de măsură.Lukoil Bulgaria a fost anunțată în privința deciziei de retragere a licenței și are dreptul să o conteste.Compania, cel mai mare producător și furnizor de carburanți din Bulgaria, are timp până la 1 iunie să respecte cerințe similare și pentru terminalul petrolier Roseneț din Burgas.Terminalul a fost motivul unei alte retrageri a licenței Lukoil, în 2011.Maniera în care scandalul din 2011 a fost rezolvat a provocat speculații legate de relațiile apropiate dintre directorul general al Lukoil, Valentin Zletev, și premierul de atunci, Boiko Borisov.