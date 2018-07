Buletin fiscal

Ministerul Finanțelor Publice ia în calcul lansarea unor noi emisiuni de titluri de stat, în cadrul Programului Tezaur. Acestea vor avea scadența la trei ani. Cele lansate până în prezent au avut termenul de maturitate de cinci ani.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, consideră că lista neagră a datornicilor, publicată de ANAF, este o măsură comunistă. „Ce treabă am eu dacă vecinul are datorii? Statul este obligat să știe cât are, să-l penalizeze dacă nu plătește la timp și să-l execute acolo unde el nu respectă somațiile de plată din partea statului”, a declarat Teodorovici.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că măsura de poprire a conturilor persoanelor fizice va fi eliminată până la finalul acestui an. În schimb, va fi menținută pentru agenții economici.