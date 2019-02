Bugetul redus lovește în plin DIICOT: Anchetele sunt în pericol, nu sunt bani pentru utilități







DIICOT transmite, joi, prin intermediul unui comunicat de presă, că fondurile alocate în proiectul curent de buget nu permit desfășurarea în condiții optime a activității Direcției și pun în pericol finalizarea cauzelor penale aflate în curs.



"În proiectul de buget pe anul 2019 la Titlul II “Bunuri si servicii” publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, suma alocată pentru D.I.I.C.O.T. este în cuantum de 14.500.000 lei, din care 2.000.000 lei reprezintă fondul de flagrant, conform art. 20 din OUG 78/2016, sumă ce nu poate fi utilizată pentru plăți de bunuri si servicii.Având în vedere faptul că pentru buna desfășurare a activității D.I.I.C.O.T. sunt necesare credite bugetare in sumă de aproximativ 1.500.000 -1.600.000 lei/luna, rezultă faptul că, într-un an, sunt necesare credite în sumă de 18.000.000 -19.000.000lei", arată DIICOT, prin intermediul unui comunicat de presă remis joi MEDIAFAX.



Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are debite de 3.595.374,59 lei la data de 31.01.2019, astfel că, după achitarea acestora, creditele ramase vor asigura funcționarea instituției pentru o perioadă de cel mult 6 luni.



"Datorii semnificative se înregistrează și la plata serviciilor poștale, de telefonie fixă și mobilă, servicii de curățenie, service-uri auto si întreținerea si funcționarea echipamentelor.Un alt aspect pe care îl aducem in atenție este acela că societățile care furnizează utilități (energie electrică, gaze naturale, apă, canal și salubrizare) au emis somații pentru debranșare de la aceste utilități, în condițiile în care activitatea D.I.I.C.O.T. se defășoară în 42 de locații. Pentru a nu fi debranșate de la utilități, la unele dintre sedii, datoriile au fost achitate de către personalul angajat, din fonduri proprii, iar în unele cazuri, tot din fonduri proprii s-au achiziționat materiale necesare desfășurării activității", potrivit sursei citate.







O altă cauză care conduce la blocarea activității instituției o reprezintă, spun procurorii, faptul că, până la data de 06.02.2019, nu au fost efectuate deschiderile de credite pentru luna ianuarie, deși DIICOT arată că a transmis numeroase solicitări atât ordonatorului principal de credite cât și Ministerului Finanțelor Publice.



Ca și consecință, instituția se află în imposibilitatea achitării la timp a facturilor curente, precum si a celor restante.



"Totodată, creditele cuprinse in proiectul de buget pe anul 2019 la Titlul I „Cheltuieli de personal” si Titlul II „Bunuri si servicii” nu cuprind sumele necesare pentru asigurarea salariilor și a dotărilor cu mijloacele necesare desfășurării activității celor 50 de polițiști judiciari prevăzuți la art. 18 alin 1 din OUG 78/2016, aprobată prin Legea 120/2018. Precizăm că, încadrarea în structura D.I.I.C.O.T. a acestor polițiști este necesară și utilă din perspectiva asigurării deplinei funcționari operaționale a instituției și pentru o apărare socială eficientă împotriva unor fenomene infracționale grave și chiar flagelare sub anumite aspecte (spre exemplu, traficul și consumul ilicit de droguri, traficul de substanțe psihoactive și traficul de precursori)", potrivit sursei citate.

