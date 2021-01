Bugetul de stat și legile reformiste vor fi prezentate Parlamentului

În premieră, pentru prima oară în ultimele trei decenii se va introduce bugetarea multianuală. Bugetul pentru anul 2021 are și o altă miză. „Este important pentru noi, ca, prin acest buget, să menținem încrederea pe care am construit-o și am câștigat-o anul trecut, încredere din partea Comisiei Europene, a investitorilor străini, a agențiilor de rating. De aceea este un buget foarte important. Este un buget care, în același timp, trebuie să susțină relansarea economiei, este un buget care pune bazele unei economii puternice în perioada următoare, 2021-2024”, a afirmat primul ministru.





În ce constau reformele? Acestea au ca obiect companiile de stat, Legea salarizării, Legea pensiilor, eliminarea unor cheltuieli ineficiente din buget, a afirmat primul ministru. Drept urmare, este de așteptat ca, odată cu proiectul Legii bugetului de stat, Guvernul să pună pe masa Parlamentului și proiectele legilor reformiste.