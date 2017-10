Bugetele programelor pentru IMM-uri au fost suplimentate

Sfârșitul anului 2007 aduce vești bune pentru managerii constănțeni. Surse din cadrul Ministerului pentru IMM-uri spun că bugetele câtorva programe derulate în acest an ar putea fi suplimentate cu până la 100% din valoarea inițială. Astfel, pentru programul de investiții, 900 de dosare au fost acceptate ieri pentru evaluare, în condițiile în care inițial nu fuseseră primite decât 300, din cauza epuizării teoretice a bugetului. „Practic, bugetul ar trebui mărit de trei ori, însă multe dosare vor fi probabil respinse”, explică reprezentanții MIMMCTPL. Alocațiile financiare maxime, care pot fi contractate de micii întreprinzători, în cadrul programului de investiții, sunt de 50.000 euro, în cazul IMM-urilor, respectiv 10.000 euro pentru microîntreprinderi și firme nou înființate. Sumele vor acoperi 60% din valoarea investițiilor firmelor eligibile. 25% reprezintă creditul bancar, ce va putea fi contractat în acest an de la mai multe bănci partenere, iar 15% este contribuția proprie a beneficiarilor. Dobânda practicată de bănci variază între 13,5 și 18,5% pe an, pentru IMM-urile care vor obține și garanții de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). Bugetul programului este de 40 milioane lei, unul destul de mic, care va fi însă suplimentat cu fonduri structurale. Banii pot fi folosiți pentru achiziționarea de clădiri, terenuri, mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport pentru mărfuri, brevete de invenție, licențe, dar și pentru construcția, renovarea, extinderea sau modernizarea facilităților de producție. De asemenea, se pare că și programul pentru sprijinirea comercianților de produse și servicii va beneficia de un buget mai mare, după ce Ministerul pentru IMM-uri a acceptat mai multe dosare decât fuseseră prevăzute, pentru evaluare. Alocațiile financiare nerambursabile acordate în cadrul acestui program acoperă 80% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari, suma maximă care poate fi contractată fiind de 50.000 lei. Pot aplica firmele mici și mijlocii care au ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata, cu amănuntul, alimentația publică sau prestările de servicii. Investițiile care pot fi subvenționate în cadrul acestui program sunt achiziționarea de mașini, utilaje și instalații pentru circulația mărfurilor specifice, de tehnică de calcul, cititoare pentru codurile de bare, cântare electronice sau aparate de marcat fiscale. 