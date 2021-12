Bugetarii ar putea beneficia de vouchere de vacanță și în următorii cinci ani, a anunțat ministrul Turismului, Daniel Cadariu, care speră ca în ședința de vineri să fie adoptată OUG în acest sens. Potrivit ministrului, voucherele noi vor fi pe suport magnetic, pe card, iar valoarea lor va rămâne aceeași, 1.450 lei pentru fiecare salariat.

„În ședința de Guvern de miercurea trecută am prezentat Ordonanța de urgență într-o primă lectură. Am speranța ca, la ședința de Guvern de vineri, să fie adoptată această Ordonanța de urgență, care are niște lucruri mai noi față de trecut.







În primul rând, aceste vouchere vor fi prelungite pentru o perioadă de cinci ani. Din 2022 până la sfârșitul anului 2026. Este o primă veste bună atât pentru salariați, care știu că vor avea la dispoziție aceste vouchere - și mă refer aici la salariații de la stat, la bugetari. Și, pe de altă parte, și pentru cei care activează, agenții economici din domeniul turismului. Vor ști an de an cum să-și facă planul de afaceri.







Programul în sine este prelungit pentru o perioadă de cinci ani. E vorba de prelungirea valabilității unor ordonanțe de urgență din 2009”, a afirmat ministrul Antreprenoriatului și Turismului, miercuri seara, la TVR.