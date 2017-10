Buget de război cu impozite de pace

Faptul că, din patru în patru ani, se proiectează și se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării un buget de stat pentru situații de mobilizare generală și război a trecut neobservat până acum. De n-ar fi fost nenorocita asta de criză din Crimeea, opinia publică românească n-ar fi luat aminte că există și așa ceva pe lume.Întâmplarea că lansarea în lucru a bugetului de război pentru perioada 2014 - 2017 a coincis cu ascuțirea tensiunilor din zona Mării Negre și a relațiilor dintre Rusia și NATO plus UE i-a făcut pe conaționalii mai nevricoși să se sperie: „Va fi război?”Stați liniști, fraților, nici pomeneală de așa ceva! Proiectul face parte din strategia națională de apărare a țării. Pe timp de pace trebuie să nu uiți că există și astfel de pericole. Armata trebuie să se instruiască, tehnica de luptă trebuie să țină pasul cu vremurile și să fie funcțională. Trebuie să existe un plan de mobilizare a rezerviștilor și a personalului medico-sanitar, planuri de acțiune ale autorităților pentru protecția populației și a obiectivelor economice strategice, planuri de evacuare a civililor din zonele de conflict, precum și rezerve de alimente, carburanți și materiale strategice. Toate acestea activități se fac cu bani, cu un buget. O țară aflată în război are nevoie de o economie de război. Cum ar putea arăta aceasta? Are Consiliul Suprem de Apărare a Țării un scenariu și în această privință? Eu am mari îndoieli. Pe ce unități se poate baza economia românească în condițiile războiului modern? Pe care dintre producători din domeniul energetic, din siderurgie, din construcțiile de ma-șini și de nave, de materiale de construcții, din industria alimentară și agricultură, din transporturile aeriene, pe apă și pe uscat, din telecomunicații și IT, din sectorul financiar-bancar? Marea majoritate sunt privați, iar mulți au capital străin. Are statul metode prin care să oblige multinaționalele, marile companii străine, dar și pe privații autohtoni să participe la efortul de război al României?Bugetul de război ar trebui alimentat cu un sistem fiscal de război. Cum arată acesta? La fel de stufos ca și cel din timp de pace, cu sute de taxe, impozite, contribuții și tarife fiscale și parafiscale? Și în timp de război, se vor da lupte grele cu zecile de declarații fiscale ce trebuie completate lună de lună?Apropos, în timp de război, când bubuie tunurile și cad obuzele, se mai percepe taxa de liniște?Ce spuneți, domnilor din Consiliul Suprem de Apărare a Țării, n-ar trebui proiectat un sistem fiscal de război simplu, cu doar câteva dări și o unică declarație? Dacă iese ceva, poate îl aplică Guvernul României și pe timp de pace!Post Scriptum: Direcția Județeană a Finanțelor Publice Constanța a primit sarcina să realizeze partea sa de lucrare, din bugetul de război, dar despre taxe și impozite de război, nimeni din cadrul instituției nu a auzit vreodată.