BU.RO.COOP: Dobrich a găzduit al doilea eveniment de promovare a proiectului

Spre sfârșitul săptămânii trecute, o delegație de peste 20 de per-soane din Constanța a participat, la Dobrich, Bulgaria, la cel de-al doilea eveniment de promovare a proiectului „BU.RO.COOP - Ca-merele de comerț bulgară și ro-mână pentru cooperare transfron-talieră”, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Româ-nia - Bulgaria 2007-2013. Acesta a avut loc pe 23 iunie, începând cu ora 10.00, la sala de conferințe a Colegiului Internațional din Dobrich. Proiectul BU.RO.COOP, inițiat de Camera de Comerț și Industrie Dobrich - Bulgaria, în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, are ca scop crearea a două centre de cooperare economică în cadrul camerelor de comerț din aceste două localități, care vor furniza servicii de informare, asistență, consiliere și sprijin firmelor inte-resate în dezvoltarea de relații de afaceri transfrontaliere. Printre serviciile oferite de cele două centre BU.RO.COOP, se numără cele de marketing și participare la târguri.La Dobrich, delegația română, dar și oameni de afaceri bulgari au fost puși la curent cu activitățile care au avut loc până la această oră în cadrul proiectului, destinate stimulării cooperării mediului de afaceri la nivel transfrontalier, respectiv participarea în cadrul unui stand comun româno - bulgar, în cadrul a două târguri, în Sofia și Constanța. În plus, a fost prezen-tată și posibilitatea de participare la alte două târguri care vor avea loc, în această toamnă, la Dobrich și Plovdiv, dar pe ordinea de zi s-a aflat și crearea consorțiului româ-no - bulgar. A luat cuvântul atât German Germanov - coordonatorul proiec-tului, Tatyana Gicheva - coordo-natorul Centrului de Cooperare Economică în Dobrich, dar și Irina Găitănaru - coordonator Centrul de Cooperare Economică în Constanța, alături de alte persoane implicate în proiect, care au pus bazele site-ului www.burocop.eu , dar și a viitorului consorțiu. Reamintim că proiectul BU.RO.COOP are ca obiective principale dezvoltarea cooperării economice a regiunii Dobrich - Constanța, transfer de cunoștințe, creșterea ratei de ocupare în rândul tinerilor și femeilor, dar și crearea unui consorțiu comun româno - bulgar. Anca CHICU