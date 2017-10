Brokerii de asigurări profită de pe urma crizei

Miercuri, 27 Mai 2009.

Totalul primelor de asigurare intermediate de brokerii din România a atins valoarea de 130 milioane de euro, după primele trei luni ale anului curent, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 4%. „Rezultatele se înscriu într-o marjă estimată de Uniunea Nați-onală a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România (UNSICAR) la începutul acestui an, și anume că vor exista mici variații ale cifrelor de afaceri. Cred ca piața de brokeraj în asigurări se va menține, în continuare, pe acest trend ascendent, în pofida faptului că 80% din afacerile brokerilor sunt concentrate către industria auto, sector puternic afectat de criză”, a declarat Bogdan Andriescu, președintele UNSICAR, cu prilejul forumului internațional de asigurări - reasigurări, ce se desfășoară în aceste zile la Sinaia. Brokerii de asigurări ar putea profita de pe urma crizei, numeroși manageri și lideri de com-panii fiind nevoiți să adopte soluții spontane, în vederea menținerii business-ului. „Criza mondială a făcut ca multe companii de asigurări să disponibilizeze un număr important de angajați. Brokerii de asigurare ar putea profita de acest lucru, transformând în agenți proprii oamenii disponibilizați de asiguratori”, este de părere Viorel Vasile, directorul general „Safety Broker”. „În cadrul societății pe care o conduc, chiar în această perioadă de recesiune economică, una dintre principalele investiții pe care le realizăm, am direcționat-o către angajații companiei. În acest sens, am creat un sistem de bonus prin care să stimulăm activitatea acestora. Alte investiții au fost îndreptate către cunoașterea pieței și a concurenților noștri”, a declarat Cerasela Nergheș, directorul general „Astop Broker de Asigurare”. Majoritatea brokerilor consideră sectorul de retail, viitorul pieței asigurărilor. „Se poate observa la nivel de piață o creștere a orientării clienților persoane fizice către companiile de brokeraj în asigurări. Efectul este reciproc, brokerii fiind extrem de interesați de creșterea portofoliului de retail, acesta din urmă oferind o siguranță mai mare a afacerilor în contextul actual”, a spus Gheorghe Grad, directorul general al societății „SRBA”.