BRD: „Relansarea creditării nu se produce în 2010“

Ştire online publicată Marţi, 22 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Relansarea creditării nu se va produce în 2010, din cauza lipsei de încredere în economie – este un scenariu pesimist, văzut de Claudiu Cercel, directorul general adjunct al BRD Groupe Société Générale, care face astfel notă discordantă cu restul colegilor de breaslă, mult mai optimiști. „Nivelul lichidității din piață este mare acum, dar oportunitățile sunt reduse. Am vrea să revenim la businessul comercial, dar creditarea este încetinită și nu se va relua până când agenții economici nu își vor recăpăta încrederea în economie. În plus, românii trebuie să aibă siguranța că nu își vor pierde locul de muncă, ceea ce nu cred că se va întâmpla în 2010. Am fi prea optimiști dacă am spera la așa ceva”, consideră Claudiu Cercel. În ultimele luni, creditul acordat populației a crescut cu 1,2%, însă doar în termeni nominali, avansul real fiind de numai 0,7%. Ba mai mult, în funcție de moneda în care au fost acordate împrumuturile, foarte multe segmente ale creditării au scăzut. La finele lunii octombrie, creditul neguvernamental ajunsese la 201 miliarde lei, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).