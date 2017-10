BRD propune constănţenilor refinanţări la dobânzi atractive

BRD propune constănțenilor refinanțări la dobânzi atractive

Constănțenii au posibilitatea până pe 14 mai să-și refinanțeze creditele contractate la una sau mai multe bănci, indiferent de monedă, în condiții mai mult decât avantajoase. Creditele ReStart oferite de BRD pe durata acestei campanii promoționale, demarată în luna martie, pot refinanța toate tipurile de credite, atât cele imobiliare / ipotecare, de nevoi personale sau auto, cât și cele pentru achiziționarea de bunuri de consum, carduri de credit sau descoperituri de cont. Potrivit reprezentanților BRD, oferta propune costuri mult reduse față de standard, adică dobânzi mai mici și comision zero de analiză a dosarului. În plus, costurile aferente evaluării sunt suportate de BRD. Referitor la dobânzi, pentru creditele de nevoi personale în lei, dobânda de refinanțare este fixă, de 7%, iar la creditele de nevoi personale în euro, marja fixă adăugată la Euribor 3M este între 6 și 7,5 puncte procentuale, în funcție de durata creditului. La refinanțarea creditelor de nevoi personale cu ipotecă în euro, dobânzile se calculează în funcție de Euribor 3M, la care se adaugă o marjă de 3,5 sau 4 puncte procentuale, în funcție de durata aleasă. În ceea ce privește refinanțarea creditelor imobiliare / ipotecare, marja fixă adăugată la Euribor este de 3 sau 3,5 puncte procentuale, de asemenea în funcție de durata creditului și valoarea avansului. „Continuăm, prin lansarea acestei oferte, să oferim posibilități tot mai variate de finanțare la dobânzi atractive, urmărindu-ne în același timp strategia de a deveni prima opțiune pentru clienții care își doresc un credit, oricare ar fi tipul acestuia”, a precizat directorul executiv al Departamentului Strategie și Marketing al BRD - Groupe Société Générale, Philippe Lelarge. BRD este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor. Are peste 2,5 milioane de clienți și operează o rețea de peste 930 de unități. Banca face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din zona euro, cu peste 160.000 de angajați în toată lumea, pe trei activități cheie: Retail banking și servicii financiare, Global Investment Management & Services și Corporate & Investment Banking.