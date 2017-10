BRD nu l-a înştiinţat ca i-a mărit dobânda la credit

BRD nu l-a înștiințat ca i-a mărit dobânda la credit

Un cititor ne-a adus la cunoștință faptul că, față de luna trecută, rata la un credit contactat de la banca BRD a crescut considerabil, de la 12%, dobânda din septembrie, la 18%, în el lună. În plus, acesta nu a fost înștiințat și a constatat cu stupoare că nu mai are bani pe card. Ba mai mult, trebuie să mai plătească pentru a acoperi integral rata lunară. Bogdan Niculescu, director executiv al sucursalei BRD Constanța, a confirmat creșterea dobânzii la credite. „Într-adevăr, dobânda a crescut față de luna trecută, în primul rând pe fondul crizei dobânzilor uriașe de pe piața monetară autohtonă, din ultima perioadă. Dobânda variabilă este stabilită pe baza indicelui ROBOR, la care se adaugă o marjă de eroare. Pentru a nu mări și mai mult dobânzile la credite, am fost nevoiți să înghețăm cotația ROBOR la valoarea din 16 octombrie, de 15,5%”, a declarat directorul BRD Constanța. În ceea ce privește înștiințarea și transparența comisioanelor bancare, „în mod normal, pe lângă extrasul de cont primit lunar de debitor, acesta trebuie să primească și o scrisoare de înștiințare cu privire la mărirea dobânzilor. Se pot da și telefoane clienților pentru a simplifica procedura”, a afirmat Bogdan Niculescu. De ce cititorul nostru nu a primit înștiințarea? „În prezent, grupul bancar BRD are în sold peste 35.000 de credite contractate de persoanele fizice și peste 130.000 de credite pentru persoanele juridice, doar la nivel local! Nu avem capacitatea tehnică de a înștiința clienții despre modificarea dobânzilor, care sunt prin contract variabile, într-un timp scurt”, a precizat reprezentantul BRD. Banca, însă, a găsit resursele necesare pentru a crește dobânda și pentru a-l îndatora și mai mult pe debitor.